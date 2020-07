Tirón de orejas de Tertsch a la SER por manipular: «En España no se condena a nadie por mentir, el Gobierno miente cada día»

El eurodiputado de VOX Hermann Tertsch le ha propinado un buen tirón de orejas a la Cadena SER por sus inexactitudes a la hora de contar la noticia de la condena por parte del Tribunal Supremo.

La SER aseguraba en su información que el TS condenaba al representante del partido de Santiago Abascal por «mentir» sobre el abuelo de Pablo Iglesias.

Tertsch reaccionaba así: «Miente. Me han condenado por no poder probar lo dicho. Y yo acato».

La SER sabe -como todos- que en España no condenan a nadie por mentir. Mire al gobierno.

Mentir es gratis, lo caro es la verdad.

