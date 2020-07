La lamentable defensa de Iglesias sobre la portada de El Mundo que ya no convence ni a su parroquia: «Es una campaña de las élites»

Pobre defensa la de Pablo Iglesias respecto a la portada del diario El Mundo, que en un texto firmado por Fernando Lázaro informa este 23 de julio de 2020 que Irán inyectó 9,3 millones de euros a la televisión Hispan TV, donde telepredicaba el ahora vicepresidente de Gobierno.

Aunque la información no es nueva -PD la adelantó ya en el año 2016- parece ser que el líder de Podemos quiso anticiparse a su impacto.

Durante su intervención en los Cursos de Verano que organiza la Universidad Complutense en El Escorial, en una conferencia titulada ‘La centralidad del objetivo número 10: reducción de las desigualdades’, comentaba lo siguiente un día antes, 22 de julio de 2020:

La cuenta oficial de Podemos ha rescatado esta intervención para explicar «por qué vemos portadas como las de hoy en El Mundo ahora que Podemos está en el Gobierno».

Lo que ocurre que como suele ocurrir en redes sociales, no tuvo el efecto deseado a excepción de sus parroquianos.

El Mundo ha confirmado lo que ya adelantó Periodista Digital hace cuatro años.

PD ya advirtió en diciembre de 2013 sobre la financiación chavista que estaba recibiendo la Fundación CEPS, germen de lo que un año más tarde luego sería Podemos. Y contó paso a paso cómo el dinero de la dictadura de los iraníes fluía a las cuentas del entramado podemitas a través de paraísos fiscales. Informaciones rigurosas jamás desmentidas que fueron en su mayoría ignoradas por los principales grupos de comunicación —en especial aquellos que presumen de hacer ‘más periodismo’ como laSexta de Atresmedia— y poderes fácticos de este país que prefirieron mirar hacia otro lado.

Este 23 de julio de 2020 el diario El Mundo abre con la confirmación de Antiblanqueo de que la productora del líder de Unidas Podemos percibió, procedente de ese Irán que gobiernas los ayatolás y donde se cuelga de grúas a los homosexuales y se lapida a la mujer que comete adulterio, una cantidad superior a los nueve millones de euros.

En 2016, PD publicaba que la señal de Hispan TV estaba gestionada en España por la empresa 360 Global Media.

Durante ese periódo e incluso bastante después, la dictadura islámica de Irán pagaba hasta la cuenta del teléfono móvil al podemita Iglesias.

Esta sociedad era el instrumento utilizado por la dictadura teocrática iraní para financiar al líder de Podemos, Pablo Iglesias, y a su círculo de colaboradores, según un informe confidencial elaborado por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional.

El informe policial cifraba en ese año de 2016 entre 600.000 y 700.000 euros anuales la aportación que el Gobierno iraní realizaba para el “funcionamiento, realce, publicidad y mantenimiento de Podemos”, a través de 360 Global Media. Los pagos, contabilizados desde 2013, habrían servido para lanzar la imagen pública de Pablo Iglesias y promocionar a su partido, Podemos.

Ahora, simplemente, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) confirma esa cifra y da detalles sobre cómo se produjeron esas transferencias a la productora 360 Global Media.

Según los datos recogidos en los informes que este servicio remitió a la Policía Nacional, desde 2012 hasta 2015, las 16 empresas bajo sospecha de estar realizando operaciones de blanqueo concretaron 67 ingresos en cuentas de la productora en España.

Una de las entidades bancarias más utilizadas por las empresas sospechosas y señaladas por el Sepblac en sus informes es el Emirates NBD (National Bank of Dubai).

Es el banco de origen desde el que se remitieron 56 de las 67 transferencias. Cinco fueron los bancos españoles, donde los presuntos blanqueadores del dinero procedente de Irán ingresaron los 9.300.000 euros.

Los ingresos iniciales en 2012 fueron importantes cantidades, pero, a partir de 2014, las transferencias se limitaron a cuantías inferiores a los 40.000 euros, con el fin de evitar los controles internacionales sobre blanqueo de capitales.

Los operaciones con dólares no superaron los 600.000 dólares. El primer ingreso fue de 500.000 euros. Los siguientes, de 18.000, 20.000, 22.000, 15.000 y 20.000 dólares.

Además, en sus investigaciones incluyen las salidas de dinero desde las cuentas de 360 Global Media para el vicepresidente Pablo Iglesias. Concretan 23 transferencias entre enero de 2013 y julio de 2015 por 93.000 euros.

En marzo de 2013, Pablo Iglesias ofrecía en Zaragoza una conferencia titulada ‘Comunicación política en tiempos de crisis’ en el marco de unas jornadas organizadas por la Unión de Jóvenes Comunista de España (UJCE) de Aragón.

En el turno de preguntas se le plantearon varias cuestiones relativas a su estrategia de uso de medios de comunicación y sobre el papel de estos y la libertad de expresión.

Las respuestas del líder de Podemos no dejaron lugar a dudas sobre su voluntad de aliarse con quien sea, incluyendo el Irán de los ayatolás (cosa que ha hecho) o la Rusia de Putin si fuera necesario.

Preguntado por su programa Fort Apache en Hispan TV (canal de televisión público iraní para España y América Latina), Pablo Iglesias respondió:

Hice una broma en un artículo en Público que creo que casi nadie casi entendió. Decía: «Siempre ha habido trenes precintados». Y esto era jugar con una ironía. Mucha gente puede decir: ‘pero vosotros, si sois de izquierdas, ¿por qué aceptáis hacer un programa para un Gobierno como el de Irán, que es una teocracia, que no podéis estar de acuerdo con Irán?’ o ‘¿Aceptaríais hacer algo para una televisión de Putin? Pues mira, la geopolítica es así y no vamos a ser los únicos imbéciles que no hagamos política cuando todo el mundo hace política.