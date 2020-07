El Quilombo / Irene Montero, ¿exigir taparse el escote a una tertuliana para no molestar a los iraníes es o no es violencia machista?

«Tía, pues aquí te tienes que tapar porque nos lo exige el patrocinador, que es la tele de Irán».

En 2015 Beatriz Talegón acudía como tertulaina a ‘Fort Apache’, el programa de televisión que realizaban los miembros de Podemos a través de la cadena pública iraní en español Hispan TV.

La producción del programa, el cual el presentador Pablo Iglesias y su troupe presumían de ejercer el feminismo a rajatabla, le exigió a la entonces militante de Izquierda Socialista y presidenta de Foro Ético, que se cubriera el escote y los brazos con un imperdible para no molestar a los iraníes, a lo que Talegón se negó en rotundo.

Este episodio pone el dedo en la llaga supurante de la hipocresía y el doble discurso de un partido en el que su máximo dirigente reconoció que trabajar para la televisión de una dictadura en la que se cuelgan a los homosexuales de las grúas no le gustaba pero que no era imbécil y que la política era «cabalgar contradcciones».

«Me dicen ‘pero si vosotros si sois de izquierdas por qué aceptáis hacer un programa para un gobierno como el de Irán, que es una teocracia, ¿aceptaríais hacer algo para una televisión financiada por el Gobierno de Putin?’. La geopolítica es así y no vamos a ser los únicos imbéciles que no hagamos política cuando todos hacen política», se justificaba Iglesias.

Este es uno más de los ‘muertos’ machistas que esconde el vicepresidente segundo que se permite llamar «machista frustrado» al ministro de Justicia.

¿Tiene algo que decir su pareja y ministra de Igualdad, Irene Montero, sobre el cobro de 9 millones de euros de la televisión iraní en la que predicaba el ‘ayatolá’ Iglesias?

¿Exigir taparse el escote a una tertuliana para no molestar a los iraníes es o no es violencia machista?

Los abusos de la izquierda no computan en España, solo computan los de la derecha porque ésta ya viene con el pecado original de su origen franquista.

Aclaremos que en la información de El Mundo titulada «Irán inyectó 9,3 millones en tres años a la productora de Pablo Iglesias» no se ajusta a la verdad dado que la productora 360 Global Media no era de Iglesias sino del iraní Mahmoud Alizadeh Azimi que era el que recibía los millones con los que luego financiaba Hispan TV y los programas del entramado de Podemos.

Además, la todo lo que publica Fernando Lázaro ya había sido publicado por el diario ABC en 2016. El escándalo quedó en nada porque la investigación policial no estaba judicializada y cuando Manos Limpias lo llevó al juzgado no se la admitieron porque no había pruebas del desvío de dinero de las producciones audiovisuales a Podemos.

Lo que sí está claro era que las incursiones televisivas de Iglesias y Podemos formaban parte del mismo proyecto.