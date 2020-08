Andrea, la joven mexicana acribillada por afirmar esto en un botellón: «Sinceramente, los muertos por Covid-19 me dan igual»

Ha sido una de las protagonistas (negativas) del fin de semana a causa de su escasa ‘empatía’.

Se llama Andrea, y es una joven mexicana afincada en Barcelona que hizo unas declaraciones al diario El País en un reportaje sobre los jóvenes y los rebrotes.

Allí, bebiendo junto a sus amigos en la playa de la Barceloneta, afirmó sin rubor y posiblemente ya afectada por el alcohol, lo siguiente:

«A mí, sinceramente, los muertos por Covid me dan igual»

La tal Andrea es una joven diseñadora gráfica y estaba acompañada por siete amigos con edades de entre 25 y 40 años. «Después de tantos meses encerrados, la responsabilidad no puede volver a recaer sobre nosotros. Que lo asuman los políticos», argumentaba, respecto al auge de los rebrotes y la demonización de los jóvenes, en el punto de mira porque muchos contagios nuevos se han producido en fiestas, discotecas y ocio nocturno en general.

Mano de palos por sus declaraciones

Muchos lectores arremetían contra esta mujer por sus declaraciones:

Descubran a una imbécil llamada Andrea y a sus encantadores amigos. “Sinceramente, los muertos me dan igual”https://t.co/CM4Kr51yUE — Angel @linkk (@linkk_81) August 2, 2020

MEXICO, BUEN EXPORTADOR DE MIERDA. «Andrea, mexicana afincada en la capital catalana desde hace casi una década, lo hizo sin atisbo de culpa. “A mí, sinceramente, los muertos me dan igual”, soltó la joven frente a las caras estupefactas de sus colegas. pic.twitter.com/dXzRMDN9Vl — alejandro montiel b (@montielabonilla) August 2, 2020

Andrea, mexicana afincada en la capital catalana: «Sinceramente, los muertos me dan igual» https://t.co/tKR68sDV4d

Lástima de juventud. Ni tienen valores, ni al parecer saben divertirse si no hay alcohol… muy triste. — ℳar (@MaggieGVdeE) August 2, 2020

¿Cómo se le puede llamar a ésta (de)generación? Generación Vacía? Generación de idiotas? de irresponsables?, que les ocurrió en la cabeza? Qué sociedad les crió? Qué falló? Cómo llegaron a tomar éstas decisiones catastróficas? Qué «influencer» escúchan o escucharon? pic.twitter.com/yDi6ZXea5l — Betzabel Torrealba (@BetzaTEAsesora) August 2, 2020

Es una ejemplo claro de por qué el ser humano se extinguirá. No hay solución. Mientras mi sociopatía aumenta. Lo más cerca de la gente que quiero estar, es a través de la pantalla de ordenador. No os puedo ni ver hijos de puta — Vlader (@Vlader23663322) August 2, 2020

«La generación mejor preparada de la historia» — Manuel T. Rodríguez (@ManuelTRodrgue1) August 2, 2020

A esa chica que le dan igual los muertos debería de pensar un poco si tiene padres y abuelos porque ella puede contagiarlos y matarlos. Una auténtica y irresponsable y algo https://t.co/AgK403LpbI tiene la mala suerte de pillarlo y contagiar a sus padres o abuelos se va a enterar — José María. (@Dario1elgrande) August 2, 2020

Con 25 y 27 años ya son adultos y mayorcitos para andar de botellón. El problema es que seguimos tratando como a jovencitos a los hijos hasta que cumplen 35. — Elena ♀️ (@liriodeplata81) August 2, 2020

Otras reacciones

Sin embargo, no todo eran quejas contra la tal Andrea. Había quién estimaba que una sola joven no podía representar a toda la juventud, que no es culpable de lo que está sucediendo con los rebrotes:

No cojáis a la gilipolla esa como ejemplo de la juventud porque no. Para nada — Marina Heredia (@Marinaheor) August 2, 2020

Otros pedían ampliar el punto de mira y señalar a otros ‘culpables’:

Que sí, son unos irresponsables y tienen mucha culpa de la situación actual, no lo niego. Pero y el transporte público abarrotado? Y las empresas que no cumplen normativa? Y las terrazas de los bares? Que beber en un botellón contagia pero en una terraza no, verdad? — Me llaman Re (@mellamanrec) August 2, 2020

Hay quien consideraba incluso que no se podía culpar a la población de una enfermedad como esta y exigía el cese del «terrorismo informativo»