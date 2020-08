El instante en que Alexander Sedykh, halterófilo ruso, se parte las dos rodillas intentado levantar 400 kilos

El crujido se oyó en Valdivostok. Y el aullido de dolor del gigante Alexander Sedykh, también.

El halterófilo ruso ha sufrido una terrorífica lesión cuando intentaba levantar kilos en sentilla.

En el momento en que iniciaba la fase excéntrica del movimiento, los ligamentos de sus dos rodillas cedieron y las articulaciones se rompieron por completo.

Sedykh tuvo que pasar seis horas en el quirófano para reparar los gravísimos efectos de la lesión.

«El médico dijo que me ensamblaron bien la rodilla y los cuádriceps se cosieron con una puntada doble. Mi esposa también escribió que mi menisco estaba desgarrado y los tendones salieron volando. Pero ya los cosieron todos. Todo duele, pero estamos aguantando».

