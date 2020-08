Ignacio Camacho: «Estamos repitiendo el error del 8-M al querer salvar el verano»

Fino analista donde los haya, Ignacio Camacho es una de las plumas de referencia del periodismo español y sus tribunas, de obligada lectura.

Este 14 de agosto de 2020 escribe un artículo en ABC donde hace saltar todas las alarmas viendo como el coronavirus ha vuelto a descontrolarse en España.

Afirma con contundencia que se está repitiendo el error del 8-M, es decir que por salvar la marcha feminista se pospusieron las medidas contra el Covid-19 y algo similiar está aconteciendo por intentar anteponer la economía y el veraneo a unas decisiones que deberían de ser mucho más estrictas ante lo que ya es un atisbo más que evidente de una segunda ola del virus:

Dice el columnista del diario de Vocento que el virus no entiende de calendarios ni de situaciones socioeconómicas de un país:

Una bienintencionada razón económica que podría servir de descargo si no fuese porque este virus tiene la mala costumbre de no respetar el calendario y porque hasta para el observador más profano se hace ya evidente que la infección se ha descontrolado. Vamos tarde y el retraso en la toma de medidas contundentes puede tener un precio muy caro. Y no lo pagaría sólo el sistema sanitario, en el que nueve sociedades medico-científicas observan inquietantes indicios de estrés elevado; es el país entero el que corre riesgo de entrar en colapso si hay que recorrer hacia atrás, en todo o en parte, el camino de falsa normalidad andado desde mayo. La economía, el bien general que se trata de poner a salvo, no resistirá otro bloqueo sin venirse definitivamente abajo.