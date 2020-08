Los alemanes están obligados por ley, a partir de ahora, a pasear a su perro dos veces al día

Pronto se ordenará por ley a los dueños de perros de Alemania que saquen a pasear a sus mascotas dos veces al día.

La ministra de agricultura del país, Julia Klöckner, ha dicho que está introduciendo la nueva ley basada en evidencia de que muchos de los 9,4 millones de perros del país no están recibiendo el ejercicio o los estímulos que necesitan.

Según las nuevas regulaciones de la Hundeverordnung, o Ley de Perros, los propietarios no se saldrán con la suya con un trote rápido alrededor de la cuadra, sino que deberán sacar a sus perros durante al menos una hora en cada ocasión.

Klöckner señaló que las reglas se basaron en nuevos hallazgos científicos que muestran que los perros necesitan «una medida suficiente de actividad y contacto con los estímulos ambientales», incluidos otros animales, la naturaleza y las personas.

La atadura de perros con una cadena o una correa durante largos períodos también se enfrenta a una prohibición total.

Klöckner indicó: “Los perros no son juguetes de peluche. También tienen sus propias necesidades, que deben tenerse en cuenta «.

La noticia de la ley, que se presentará el próximo año y se dio a conocer ampliamente por primera vez esta semana, ha provocado un animado debate en Alemania.

La pregunta principal es cómo será posible controlar el 19% de los hogares alemanes que tienen perros, que como mascotas ocupan el segundo lugar en popularidad después de los gatos.

Una portavoz del Ministerio de Agricultura ha dicho que las autoridades de cada uno de los 16 estados de Alemania serán responsables de hacer cumplir la ley.

Pero el ridículo sobre la regulación ha venido incluso desde dentro del propio partido de Klöckner, la Unión Demócrata Cristiana. Saskia Ludwig, una diputada de la CDU que también participa en la asamblea estatal de Brandeburgo en Potsdam, dijo que la ola de calor actual significaba que no era adecuado que los perros estuvieran fuera por tanto tiempo.

Ludwig tuiteó: «DIVULGACIÓN VOLUNTARIA: No llevaré mi Rhodesian Ridgeback a dos rondas de caminatas a 32 grados de temperatura, sino que saltaremos al río para refrescarnos».

Bärbel Kleid, dueño de un Yorkshire terrier de 5 años llamado Sam, que vive en Berlín, dijo: “Me parece condescendiente que me digan cuánto tiempo debo sacar a mi perro. ¿Y quién me va a controlar? ¿El vecino llamará a la policía si sospechan que no llevé a Sam a caminar lo suficiente? No se las arreglaría dos horas al día «.

Walther Schweiz, expresó que su perro, un alsaciano de 14 años llamado Blu, tiene cáncer y no podía hacer más que caminatas cortas cerca de su casa en Colonia.

“Deben confiar en que las personas seguirán adelante con sus propias vidas. A continuación, les dirán a los dueños de gatos con qué frecuencia deben cambiar sus bandejas de arena «, dijo.