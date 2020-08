En la prensa extranjera muelen a palos a Sánchez por ‘holgazanear’ mientras el coronvirus se desboca en España

Ya en marzo de 2020, cuando todavía no se sabía que iba a haber casi 50.000 muertos, pero España empezaba ya destacar por el ser el país del mundo con más fallecidos por número de habitantes, la prensa internacional cargó contra el socialista Pedro criticando su nefasta gestión frente a la pandemia de coronavirus.

The Washington Post, The Guardian, Bild, Le Monde… acusaron uno tras otro al Gobierno PSOE-Podemos de ser inepto y negligente: «Actuó tarde y torpemente«.

«España vio lo que sucedió en Irán e Italia, y sin embargo acaba de superar el número de muertos de China en uno de los momentos más oscuros de su historia reciente».

Así iniciaba The Guardian un artículo, en el que se preguntaba: «¿Cómo se equivocó tanto España en su respuesta?».

Pues ahora, cinco meses después, y cuando saltan de nuevo todas las alarmas, se dispara el número de contagios y se habla ya de ‘segunda ola’, es la agencia Bloomberg la que se muestra estupefacta al comprobar que Sánchez y la inmensa mayoría de sus ministros siguen panza arriba en las playas o de vacaciones en el agosto más difícil para España que se recuerda en décadas.

Volverán a mentir, usando a LaSexta, la Cadena SER, El País y a todos los tertulianos de la Brunete Pedrete para dinfundir que no sabían nada, pero va a ser difícil que cuele.

En su rueda de prensa de este 20 de agosto de 2020, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, empezó con una frase demoledora:

«En España desgraciadamente no ha habido grandes cambios respecto a la semana anterior, sigue subiendo un alto número de casos, tenemos 7.039 nuevos contagios, 3.349 casos diagnosticados con fecha de ayer (377.906 en total) y el número de fallecidos es de 122 con fecha de defunción en los últimos 7 días».

«Las cosas no van bien, que nadie se confunda. Es un momento para parar. El que detectemos mucho no significa que no haya transmisión, cada vez tenemos más transmisión y es importante. Si dejamos que la transmisión siga hacia arriba acabaremos teniendo muchos hospitalizados, muchos ingresados en UCI y muchos muertos. Por favor que no se confunda nadie. No nos vale pensar que por ser joven no pasa nada porque ese joven genera casos en personas mayores o vulnerables».

EL EJEMPLO DE LO PEOR

Bloomberg, pone al Ejecutivo Sánchez como ejemplo de lo que no debe hacerse ante lo que, cada día más, tiene visos de ser la segunda ola del coronavirus, lo tiene claro:

«España ha resurgido como el epicentro de la pandemia de coronavirus en Europa y su gobierno parece negarlo en gran medida».

Bloomberg destaca el silencio de Sánchez, que «está de vacaciones con su familia» y no se ha dirigido a los españoles, que tuvieron que acostumbrarse a verlo, encerrados en sus casas, en su habitual ‘Aló presidente’ de cada sábado durante el estado de alarma.

«Con la industria del turismo diezmada y la economía de rodillas, algunos votantes están nerviosos y cualquier indiferencia percibida por parte de su clase dominante podría tener un coste político para un gobierno minoritario débil que depende de los separatistas para mantenerse en el poder».

Eso dice escandalizada la agencia neoyorquina, que subraya que el Gobierno de Italia está demostrando un «mejor manejo de la crisis» que el Ejecutivo de Sánchez.

Bloomberg compara el incomprensible silencio de Sánchez con la actitud de otros líderes europeos, como la canciller Angela Merkel, quien ante el aumento de nuevos casos de coronavirus en Alemania se ha dirigido públicamente a sus ciudadanos para para «descartar una mayor relajación de las restricciones».