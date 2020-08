Cayetana rompe su silencio en COPE: «Es agotador cuando te hacen labor de zapa permanente desde dentro»

Cayetana rompe su silencio. Dolida y con su futuro político todavía sin decidir, Álvarez de Toledo explicó este 25 de agosto de 2020 en ‘Herrera en COPE’ los motivos que, a su juicio, han llevado a su destitución como portavoz del PP en Congreso.

ESCUCHE AQUÍ LA ENTREVISTA

Álvarez de Toledo señaló sin nombrarlos —inexplicable que Herrera no le haya pedido los nombres— a los que le hicieron «una labor de zapa» para que Casado la destituyera:

«Los últimos meses no fueron fáciles. Desde el minuto uno hubo personas que no solo criticaron mi nombramiento, sino que trataron de limitar mi acción política a la mínima expresión. Y eso era muy difícil de soportar. Yo daba por hecho el ataque de la izquierda, del nacionalismo, pero no me esperaba que dentro del partido sucediera eso. Hay liberación, pero también hay decepción. Hay algo que no ha salido bien. Pero no logro desanimarme»

«La libertad no es indisciplina»

«He dados muchos detalles sobre el cese y quizás a alguno no le gustó que los diera. Cuando te destituyen tienes que explicar los motivos por los cuáles has sido destituida. Es algo que siempre me ha obsesionado, tratar a los españoles como adultos», confiesa Álvarez de Toledo.

«El presidente del PP consideraba que mi manera de ejercer la libertad era incompatible con su autoridad. Yo pienso que la libertad no es indisciplina y que mi libertad nunca fue un ataque a la autoridad de Pablo Casado».

Casado le pidió «que diera la batalla»

Álvarez de Toledo asegura que el presidente de los populares era consciente de su personalidad en el momento de su fichaje y que Casado le pidió «que diera la batalla». «Yo le advertí de las dificultades que habría, pero él insistió y eso me pareció un detalle de grandeza y de creer en sí mismo», asegura.

La ex portavoz nacional del partido explica una de las propuestas que generó más polémica y llevaron a su salida.

«Mi Gobierno de concentración ideal no es un gobierno con Podemos. Es un Gobierno con una izquierda democrática, ilustrada, con personas que creen en la Transición. Es un acuerdo muy distinto a lo que Sánchez representa. Es decirle al PSOE que rompa con Podemos, incluso que rompa con Sánchez. Es decirle a Sánchez que elija entre Iglesias y España».

«El centro derecha ha renunciado a dar la batalla cultural. Los medios interpretaron que la intervención de Casado fue un conjunto de réplicas a mi intervención. Me preocupa que dijera que «un partido debe parecerse lo más parecido a la sociedad».

«Esto no va de amistad personal, va de discrepancias políticas profundas»

A día de hoy, Cayetana Álvarez de Toledo no tiene claro cuál será su futuro en las próximas semanas aunque afirma que tiene un sentimiento de compromiso con los 280.000 catalanes que votaron por el PP en las elecciones generales. «Y esos catalanes que viven la doble pandemia nacionalista y vírica merecen protección y amparo», afirma.

Álvarez de Toledo confiesa también que no ha vuelto a hablar con Pablo Casado desde lo sucedido y que esto «no va de amistad personal, va de discrepancias políticas profundas».