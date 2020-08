La mordaza de ‘Newtrola’ censura a Miguel Bosé por apoyar a los antimascarillas en Facebook

Miguel Bosé lleva meses agitando las redes sociales dando su opinión contra las vacunas del coronavirus y apoyando la cruzada antimascarillas. «Soy la resistencia», ha dicho en uno de sus vídeos.

El cantante ha subido un nuevo vídeo en el que apoya a los antimascarillas, y cuenta que él a veces la utiliza cuando va a entrar a ciertos lugares en los que “la gente se puede molestar”, pero que está eximido de usarla por su asma. Además, señala que sólo deberían ponérsela “los enfermos, los sanitarios, los servicios del orden y los ancianos”.

Ese discurso «negacionista» —todo lo que se desvía del discurso oficial de la izquierda suele ser negacionista o conspiranoico— ha sido fulminantemente censurado por plataformas como Facebook como Instagram, que alertan ahora a sus usuarios de que contiene “información parcialmente falsa”.

Ambas redes sociales muestran un aviso junto al contenido que así lo afirma, según “verificadores de datos independientes”.

Estos “verificadores de datos independientes” no son otros que los periodistas serviles al Gobierno de Pedro Sánchez y sus verdugos mediáticos como la empresa ‘Newtral’ de Ana Pastor.

Nada advirtieron cuando los que decían que las mascarillas no servían para nada eran nada menos que Fernando Simón y el ministro Salvador Illa.

No es la primera vez. En junio de 2020 Bosé denunció que Facebook censuró uno de sus mensajes en el que cuestionaba con severidad la decisión de Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España. de apoyar con millones de euros a la Fundación Gates, conducida por Bill y Melinda, el fundador de Microsoft y su esposa, respectivamente.

“Con respecto a la censura que he tenido en Facebook: perdón Señor Sánchez, rectifico mi nota censurada, no esperaba menos”, comienza su hilo de diez tuits que escribió hoy el cantante nacido en Panamá en 1964. “GAVI, la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización, con la que la Fundación Bill & Melinda Gates colabora activamente, ya que la mayoría de su inversión está destinada a la investigación en el área de las vacunas, (he tenido que rebajarme a Wikipedia para reunir información que no sea sospechosa de CENSURA), es la organización a la que usted acaba de otorgar 50M€ (esto lo dice usted), de las arcas públicas, no de su bolsillo, para apoyar su campaña de vacunación a niños sobre todo en países pobres o subdesarrollados, encomiable labor caritativa, veremos sus consecuencias”, señaló el músico.