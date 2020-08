El abogado de los sicarios de la dictadura chavista amenaza a los que no se creen las mentiras de Sánchez sobre la pandemia

La gracia es que ni siquiera tienen el decoro de advertir al espectador de que este ‘gurú’ es un juez condenado a 11 años de inhabilitación y expulsado de la carrera judicial por el Tribunal Supremo.

El inefable Baltasar Garzón, que representa al agente chavista Alex Saab —encarcelado a la espera de su extradición a EE.UU. desde su despacho de abogados Ilocad— sigue dando lecciones desde su púlpito en laSexta Noche y ataca a los ‘negacionistas’ de la pandemia… desde una cadena que negó la amenaza del coronavirus.

«Me preocupa especialmente cuando toda esta gente que se llaman ‘negacionistas’ se toman tan a la ligera y nos ponen a todos en riesgo», ha aseverado, advirtiendo de que «en algunos casos podría existir una verdadera responsabilidad penal por vía de inducción que puede conducir a un contagio». «Ese contagio podría llegar a ser delictivo», ha aseverado este 29 de agosto de 2020.

Huelga decir que ‘Balta’, el amigo de Villarejo, no ha sido interpelado por sus ‘trabajos’ en las dictaduras latinoamericanas pero sí se le permite pregonar sobre el coronavirus:

«Tenemos que identificar quiénes son. Yo me siento especialmente perjudicado. Esto no es una broma y no puedo aguantar y soportar estas afirmaciones», ha agregado.

Y como buen admirador de los sátrapas a los que tiene de clientes, les ha amenazado.

Garzón ha recordado que existen «normas específicas» para prevenir los contagios. Por este motivo, ha señalado, ante estas actitudes «podríamos empezar a pensar también en un posible delito de desobediencia».