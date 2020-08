Losantos no deja títere con cabeza: arremete contra su amigo Pedrojota, su pupilo Montesinos y el ‘Iván Redondo’ de Casado

Federico Jiménez Losantos sigue enfadado con Pablo Casado tras la defenestración de Cayetana Álvarez de Toledo.

«¿Nunca dejará la derecha el maricomplejinismo? ¿Hemos de ver cómo se arrodillan, ayer ante Polanco, hoy ante Ferreras, mañana ante Tontilónez?», escribe este 30 de agosto de 2020 en Libertad Digital titulada ‘Feijóo garantiza la autoridad de Casado, ¡menos mal!’.

Losantos cuestiona el liderazgo de Casado al ver que Feijóo remitirá a Moncloa una propuesta de modificación de la normativa de Salud Pública, que tiene rango de ley orgánica.

Le llama la atención a la estrella de esRadio que Feijóo anunció su aportación justo cuando Casado reunía en Génova a los consejeros de Sanidad y Educación de las autonomías donde gobierna el PP para exigir a Moncloa una estrategia nacional con medidas «homogéneas» para todos.

Esto es lo que le permite a Losantos recordarle a Casado que Álvarez de Toledo no era la única que iba por libre en el PP.

«En cuanto a la autoridad de Casado, que tanto y tan irreflexivamente menoscababa la libertad de Cayetana, de ahí el aplauso de la izquierda a su despido, ha quedado muy, muy reforzada. Estoy viendo la sonrisa de cura galdosiano, como el de «Tristana» tras el chocolate y los azucarillos, de los responsables sanitarios del PP de toda España reunidos por el presidente, cuando se enteraron por el móvil la inesperada prueba de lealtad, no exenta de elegancia, del presidente de la Junta de Galicia».

Losantos arremete contra el núcleo duro de Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular y artífice de la destitución de Cayetana.

También tiene un recuerdo contra «el «virtuoso Ispán» (se refiere a Pablo Hispán, jefe de Gabinete del presidente del PP), la eficaz Pelayo (María Pelayo, jefa de prensa de Casado) y el bullicioso (Pablo) Montesinos, todos bajo la autoridad del Secretario General, a su vez emanación de la Autoridad del Presidente, para pensar en un nombre que sustituya al difunto Plan Cajal».

Losantos dispara contra su amigo Pedrojota Ramírez por su «fraterna tarea de propaganda» en ‘El Español’ a favor de Cuca Gamarra «a la que ha llamado Duquesa de la Victoria, homenaje a Espartero, cuyas nupcias con una rica riojana le permitieron rechazar el trono que le ofrecían los liberales, porque un rey de España no podía llamarse Baldomero Primero. Amadeo debutó otro, traído de Italia como de una rifa, y así le fue. Es mejor recurrir al producto local».

La que tampoco se salva es Inés Arrimadas que «se ha convertido en inquilina de la guardería Cum Fraude, del Ken de Barbigoña, de profesión descansar, y está dispuesta a votar los Presupuestos para evitar el «influjo de Podemos».

«Aquí los únicos que no viran, giran o se mueven hacia el centro son los partidos de izquierdas, y no hay quien los mueva del Poder. Siempre he pensado que el centrismo es el opio de la Derecha; y el PSOE, su camello», remata Losantos.