Un médico se salta el guion de masajes a Sánchez y revienta laSexta Noche: «¡Dejemos de criminalizar a la gente!»

Encontrar opiniones críticas en las televisiones amigas del Gobierno es difícil cuando los palmeros del régimen social-comunista se extienden por los medios de comunicación.

En medio de este panorama, con Pedro Sánchez viéndolas venir en medio de la segunda oleada de contagios, el doctor César Carballo, adjunto de Urgencias en el Hospital Ramón y Cajal, levantó la voz este 29 de agosto de 2020 en ‘laSexta Noche’ exponiendo la realidad a la que nos enfrentamos y que el Gobierno trata de ocultar con su discurso mediocre y repetitivo.

Según afirmó el doctor, somos el país europeo que menos PCR hacen por casos sospechosos. Además «hemos abierto fronteras y no hemos hecho ningún test a los que venían siendo país receptor de turismo«.

Punto para Sánchez y su control extraordinario para frenar la propagación del virus a pesar de las advertencias de los expertos.

«Yo diría si nuestros indicadores reales es la incidencia acumulada o los casos positivos o lo que se busca es que no se colapse la sanidad. A lo mejor solamente tenemos que ir a eso. Habrá que decírselo a la gente. Entonces no busquemos la incidencia acumulada, no busquemos los casos positivos y busquemos solamente que no se colapsen los hospitales», ha indicado Carballo.

«Aquí no ha fallado la gente, lo que ha fallado es la estrategia»

A su juicio, «deberíamos ser mucho más agresivos con el virus». Por mucho que traten de hacernos creer que los culpables somos nosotros, lo cierto es que España es «el país que mejor cumple la mascarilla, las normas de la higiene de manos y mejor cumple la distancia social».

«Vamos a dejar de criminalizar a la gente. Aquí no ha fallado la gente, lo que ha fallado es la estrategia. A eso tenemos que poner medidas, no decirle a la gente que lo está haciendo mal. Lo estamos haciendo muy bien, pero vamos por detrás del virus».

Y el asunto no acaba ahí, sobre la inminente vuelta a las aulas, a la vista de los últimos datos sobre el coronavirus, el doctor ha añadido que «con esta incidencia acumulada, es una locura auténtica abrir los colegios«.

«Volvemos a tirar los dados y vamos a ver qué resultado hay», ha lamentado el sanitario. «Me preocupa no tener sistemas predictivos, estudios de aguas residuales y un rastreador para cada colegio. Además, de referirse a la figura del ‘coordinador COVID’ prevista en los protocolos: «Es una locura que sea un profesor, debe ser un sanitario», ha sentenciado.