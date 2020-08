El cómico ‘progre’ Miguel Lago humilla a los enfermos con parálisis cerebral y las redes lo lapidan: «Eres un miserable»

Lo bueno de ser izquierdas, es que da patente de corso para hacer todo aquello que critican con golpes de pecho cuando lo hace alguien que no traga con sus mentiras.

Hacer bromas sobre discapacitados es algo que a los bufones de la progresía televisiva les hace mucha gracia. Luego se ofenden cuando las redes sociales se les echan en encima recordándole su hipocresía.

El cómico Miguel Lago, presentador de ‘Todo es Mentira’ es uno de esos ‘progres’ que tiene la piel muy fina cuando le critican por ejemplo por insinuar que Cayetana se la ‘comía’ a Pablo Casado pero que no se corta cuando se tiene que reír de personas con parálisis cerebral como hizo en Twitter este 30 de agosto de 2020.

Lago iba conduciendo por una carretera alicantina cuando de pronto vio un cartel del Centro de Parálisis Cerebral Infanta Elena.

El bufón no tuvo mejor idea que bajarse para hacerse un selfie en forma de vídeo para partirse la caja.

Ahora se entiende por qué Lago criticaba al PP y a VOX por oponerse a la eutanasia.

Es habitual en el programa en el que trabaja que se rían de los discapacitados. Bromas que si las hiciera Bertín Osborne sería fusilado al amanacer.

El humorista gallego borró el vídeo al ver la reacción de las redes pero no solo no pidió disculpas sino que dijo que lo hacía «para no darle carnaza a sus enemigos».

Acabo de borrar los tuits previa captura claro. No me compensa darle a mis enemigos carnaza para su disfrute. Quizá esta medida sea peor pero por lo menos así siguen insultándome en el vacío. No soy víctima de nada, solo quiero una noche de domingo tranquila. Besos a todos. — MIGUEL LAGO (@SOYMIGUELLAGO) August 30, 2020

La Infanta Elena tiene la suerte de poder dar su nombre a un Centro de Parálisis Cerebral. Otros nombres como Miguel Lago, sólo dan nombre a un miserable. — ⚫️Rimbaud⚖️ (@rimbaudarth) August 30, 2020

Si te llamas Miguel Lago, llevas barba tipo anuncio de Estrella Damm y te ríes de la parálisis cerebral puedes quitarte la mascarilla en público, que el virus no contagia. pic.twitter.com/yly8TigDiP — Nicolás Bolivariano (@NicoBolivariano) August 30, 2020

La foto de un fascista que hace chistes sobre la discapacidad y no se disculpa. Como la mayoría no sabréis quien es se llaman Miguel lago pic.twitter.com/LLvLZq4umE — BofaroulfoFO 🇪🇸🇪🇸 (@BofaroulfoFO) August 31, 2020