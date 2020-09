El Quilombo / Entrevista a Alfonso Ussía tras fichar por Periodista Digital: «En tiempos de Franco los periodistas eran mucho más valientes que ahora»

Es uno de los bombazos mediáticos de la temporada. Alfonso Ussía regresa al columnismo y lo hace en Periodista Digital cinco meses después de su defenestración de La Razón.

Y se ha estrenado por todo lo alto con un ‘romance’ dedicado a la nueva Preysler comunista que posa en el papel couché para que la vean sus entregados descamisados.

A Rosa Villacastín

Sus preguntas respondía,

Mientras posaba entre ficus,

En columnas sonreía,

Y Judith Mascó, al mirarla

Sufría ataques de envidia,

Pues jamás una modelo

Posó con tanta delicia.

Pasó por allí nerviosa,

Pasó por allí, solícita,

Una de sus secretarias

Y habló Irene de esta guisa:

“Jolines, me cagüentodo,

Las bragas se me deslizan”

En conversación con ‘El Quilombo’ de Periodista Digital, el padre literario del Marqués de Sotoancho, habla de periodismo, redes sociales y de la autocensura que se ha impuesto en las redacciones, algo que Ussía no vio ni siquiera en la época de Franco.

«Elegí a Periodista Digital por el enorme respeto y cariño que tengo por Alfonso Rojo, un periodista valiente y por lo bien que me habéis tratado»

«He renunciado a lo económico por mantener mi libertad. Ahora que el mundo está paralizado por la pandemia, no sabes cómo me alegro de no haber perdido mi dignidad».

«Nunca he tenido un afecto especial en el periodismo. Siempre he salido en defensa de un periodista maltratado pero en mi caso no ha sido así. Muchos amigos míos no me apoyaron. Pero es bueno asumirlo, como es bueno asumir que a veces pasas del 100 al cero, que es un cura de humildad que yo necesitaba».

«Hay una cosa más terrible que la censura ofocial y es la autocensura. En tiempos de Franco los periodistas eran mucho más valientes que ahora. Porque se intentaba engañar a la censura. Pero con la autocensura te estás engañando a ti mismo y eso es de una gravedad enorme. Y ahora mismo los que nos persiguen son los propios medios, no el Ministerio de Información y Turismo. Los medios tienen que saber que si pierden su amor por la verdad y por la información con criterio e independencia no hay ya nada que hacer»

«Creo que se están metiendo por detrás una serie de personajes muy poderosos. No me sorprendería que detrás de los medios estuviera (George) Soros. Si está Sánchez está su amigo Soros. Fíjate el cuidado con que se trata a Soros, a quien nadie se atreve a mencionar»

«Biden es la fachada. El Partido Demócrata se ha pasado al socialismo. Deseo por el mundo libre que gane Trump. No tengo pudor en decirlo»