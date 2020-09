«¡Salvajes!»: VOX denuncia en redes la agresión de Menas marroquíes a trabajadores de un chiringuito de Málaga

«Les decimos a VOX que saquen sus manos de encima de nuestros niños y nuestras niñas, que se metan con gente de su tamaño». Este era el discurso que Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía) dirigía a los menores extranjeros no acompañados (MENA) después de que VOX denunciara la situación de este colectivo en nuestro país.

Con el discurso ‘progre’ por bandera, solicitando el amparo de este colectivo, Rodríguez lanzaba una brutal ofensiva contra VOX en noviembre de 2019: «No les llamamos menas, los menas son menores extranjeros no acompañados. Les gusta decir menas porque así se nos olvida que no son otra cosa que niños y niñas solos. Niños y niñas solos. No puede haber más cobardía que el que se enfrenta a un niño o una niña que vive solo. No puede haber más cobardía ni más crueldad».

La izquierda que tanto ha protegido a los ‘menas’, luego mira a otro lado cuando protagonizan episodios violentos. Es el caso de los vecinos de Casa de Campo (Madrid) que viven atemorizados desde la llegada de este colectivo y el aumento de asaltos, agresiones, robos, peleas, hurtos, intimidaciones.

Un episodio más que añadir y que ha denunciado de nuevo la formación de Santiago Abascal es el ocurrido en un chiringuito de Málaga. Según explica el partido en Twitter, «menas marroquíes agredieron a los trabajadores de un chiringuito de Málaga. Les sentó mal que pidieran que se pusieran la camiseta y respondieron con una clase magistral de multiculturalidad. ¡Salvajes!» junto con el vídeo de la trifulca.

Los usuarios de la red social han expresado su hartazgo ante este Gobierno que pasa por alto la actitud delictiva de este colectivo. Pero claro, «son nuestros niños» según Teresa Rodríguez.

