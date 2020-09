Acribillan a Antonio Maestre por defender el vergonzoso cartel de HBO: “Todo con tal de blanquear a ETA”

A Antonio Maestre no le ofende que se compare a las víctimas de ETA con sus asesinos.

Al tertuliano, por el contrario, le indignó que el autor de ‘Patria’ tildase de “desacertado” el polémico cartel promocional de HBO.

A través de sus redes sociales, Maestre cargó contra Fernando Aramburu. Una postura que fue interpretada en Twitter como un claro intento de blanquear a ETA y sus herederos.

“Aramburu, a quien el cartel de HBO un día antes le parecía fenomenal, tuvo que salir para decir que es desacertado y que todo mal. Es un arte el proceder de algunos intelectuales orgánicos que solo se mojan a favor de corriente y salen secos del chorreo”, indicó el tertuliano.

Los usuarios de las redes sociales no tardaron en lanzarse al cuello de Maestre.

“¿En qué momento dice todo mal? Solo que el cartel es desacertado. No la serie”; “es que es muy desacertado por poco equilibrado. Y sí, aquí la escala sí que importa”, le intentaron explicar al tertuliano.

Sin embargo, hay quienes consideran que hay un objetivo político detrás del ataque contra Fernando Aramburu.

“Cualquier cosa con tal de blanquear el terrorismo de ETA. Sois despreciables”, le dijeron en su cuenta de Twitter.

Asimismo, le preguntaron: “¿pero cómo te va a parecer bien poner a la misma altura al terrorista que a la victima?, tarado. ¿Sabes si a los terroristas del ISIS les ponen SPA y Netflix? Dime que esto no solo pasa aquí por favor, pobrecitos”.

Con una larga lista de ‘fake news’ y ‘bulos’ a sus espaldas, los usuarios le recordaron a Maestre que no es el mejor candidato para señalar a nadie.

“Quizás viendo la repercusión del cartel, le sirviese para rectificar. Además, salió en defensa de la serie q también fue atacada en su mismo blog. Recuerda que rectificaste borrando los tuits deseando la eliminación del Sevilla para evitar los contagios en la celebración del titulo”.

Quizás viendo la repercusion del cartel, le sirviese para rectificar. Además, salió en defensa de la serie q tambien fue atacada en su mismo blog.

Gabriel Rufián, humillado

Gabriel Rufián también defendió la indefendible.

El diputado de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) fue uno de los pocos en aplaudir el polémico cartel de HBO para promocionar la serie ‘Patria’.

A pesar de que la campaña equipara visualmente a las víctimas de la banda terrorista ETA con los asesinos vascos, Rufián salió en su defensa.

Con su tradicional tono arrogante, el diputado de ERC afirmó en las redes sociales:

“Liberticidas pidiendo libertad que promueven el boicot de una plataforma que no utilizan, por el cartel de una serie que no han visto, basada en un libro que no han leído. Salem 2020”.

Una vez más, Rufián fue víctima de sus propias palabras y prepotencia.

El político catalán, que acusó a quienes criticaron la campaña de HBO de no haber leído la obra, fue duramente humillado con las declaraciones de Fernando Aramburu. Sí, el autor de ‘Patria’.

El escritor dejó en ridículo a Gabriel Rufián, ya que reconoció en su blog que “el cartel de ‘Patria’ es un desacierto, una estrategia de marketing que no comparto”.

A lo que agregó que “incumple una norma que yo me impuse cuando escribí mi libro: no perder de vista el dolor de las víctimas del terrorismo, tratarlas con la empatía y el cariño que merecen. La serie, en mi opinión, sí lo hace»

Incluso da un paso más allá y adelanta que «hay una o dos secuencias de la serie que me chirrían», pero ha aclarado que «la trama es, en líneas generales, próxima a lo que yo narré en mi novela».