Dragó pone en solfa con un breve tuit el carácter democrático del Gobierno Sánchez

Lo bueno, si breve, dos veces bueno.

Fernando Sánchez Dragó sigue a rajatabla ese mantra, más ahora que es ya toda una referencia en Twitter, a la hora de poner en duda el verdadero espíritu democrático del Gobierno de Pedro Sánchez.

Y no, no es que el escritor considere al inquilino de La Moncloa un tirano o un dictador de esos que andan sueltos por Venezuela, Irán, Corea del Norte o cualquier república centroafricana.

A lo que Dragó quiere llegar es a que el personal se dé cuenta de cómo está montado el tinglado de la democracia patria donde uno o unos pocos pueden decidir el futuro de todo un país como es España.

En un memorable tuit recuerda el insigne literato que, a día de hoy, Pedro Sánchez está en la poltrona de La Moncloa gracias al voto del diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte.

Y va mucho más allá al testar como el capitidisminuido partido de Inés Arrimadas, Ciudadanos, puede sacar del apuro al líder del PSOE, al mostrarse favorable a la hora de aprobar los Presupuestos Generales del Estado, que serían los primeros que saca Sánchez adelante desde que llegó a La Moncloa en junio de 2018.

El mensaje de Dragó fue ampliamente retuiteado y contestado:

Pues si Don Fernando , a mi no me gusta pero es lo que tenemos, ahora el Turolense que ha votado a este elemento que vive en Valencia tiene que estar que trina

Está democracia, esta claro que está mal echa. No puede ser que unas minorías, tengan más valor que la mayoría. Vox tiene más votos que Bildu y Erc, Pnv juntos. Que pasa pues

y por ello, en mi opinión, el sistema de democracia directa con los chanchullos de coaliciones de «minorías» es un desastre.

USA no es perfecto, pero aquí voto por individuos, no partidos, ideas no siglas, desde mi concejal, alcalde, diputado…hasta mi presidente.

— Iznaga #QVArmy (@icimarron) September 3, 2020