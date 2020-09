Patricia Pardo, la sustituta de Ana Rosa que se convirtió en el azote de los okupas en TV

La okupación está siendo un problema que ya afecta a todo el territorio español sin distinción, especialmente en Cataluña donde el asunto empieza a desbordar a los propietarios de viviendas.

A esto se añade que la ley española se ha convertido en una norma que ampara a los okupas. El Gobierno, por su parte, no impone ningún tipo de medida en el asunto. Son ya conocidos centenares de casos en España por parte de propietarios de pisos okupados que sufren por no poder recuperar su propiedad.

Este dilema ha aumentado en nuestro país en este último año, ocasionando problemas vecinales que han reflejado las televisiones, concretamente ‘Espejo Público’ (Antena 3) y ‘El Programa del Verano’ (Telecinco), que día tras día han dedicado parte de su tiempo a la ‘peste okupa’.

Este 7 de septiembre de 2020, en el estreno de la nueva temporada de ‘El Programa de Ana Rosa’, el espacio ha decidido seguir reflejando el problema de la okupación, así como la violencia que deja por parte de estos individuos en la mayoría de las ocasiones.

A su vuelta, Ana Rosa Quintana ha expresado su insatisfacción con los medios que señalan a su programa por «exagerar». Así, Patricia Pardo -que ha sustituido a Ana Rosa durante las vacaciones– ha recordado que hace unos días, en una de las últimas conexiones, tuvieron que solicitar al alcalde de Pezuela de las Torres, que asegurara a los espectadores que no era un actor contratado. «Los datos son reales y no engañan. Si fuese mentira, no tendríamos presupuesto para cacerolas ni para actores», ha lamentado Pardo.

Tal y como denunciaba Periodista Digital, algunos panfletos de izquierdas como ‘Público’ y ‘La Marea’ han señalado a aquellos medios que día a día han denunciado el problema de la okupación. Ambos digitales acusan de desinformación y de sacar rédito a los medios que tratan el asunto, «porque una de las clásicas formas de desinformar consiste en exagerar unas noticias y minimizar otras», asegura Público.