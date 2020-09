La jauría podemita rabia contra el ‘mongol’ Edu Galán por cuestionar el #MeToo y declararse juancarlista

No aceptan la disidencia. La izquierda más radical, la afín a Podemos, que en su día hizo de las redes sociales su territorio, ha arremetido con saña pero también con amargura contra el que consideraban uno de los suyos, el ‘mongol’ Edu Galán, de la Revista Mongolia.

Galán, que se encuentra de promoción de su último libro, no se ha alineado con algunos de los postulados y dogmas clásicos de la izquierda actual, como el movimiento #MeToo o el #BlackLivesMatter, lo que ha puesto de los nervios a alguno.

Para colmo, se ha burlado de Podemos y quizás con afán de provocar, se ha mostrado comprensivo con el rey Juan Carlos, permanentemente en el punto de mira del partido morado.

En una entrevista al diario El Mundo, Galán, uno de los dos ‘mongoles’ de García Ferreras junto a Darío Adanti, está de presentación de su último ensayo ‘El síndrome de Woody Allen’. En la conversación, dice lo siguiente sobre dos de los grandes movimientos que apoya la izquierda, el #MeToo y el #BlackLivesMatter:

Pero el #MeToo creo que fue una explosión más que un movimiento. Un estallido comunicativo que denuncia una realidad desigual y busca a los culpables. En muchas ocasiones no trabajan por un cambio estructural, que es lo importante, sino por hacer ruido en redes.

Galán apunta directamente al partido de Pablo Iglesias, lo que le ha valido para que ‘La última hora’, el panfleto de Dina Bousselham también lo ponga en su punto de mira:

Los de Dina, que dirige un digital que le han creado ‘ad hoc’ Iglesias y los suyos, recogen sus declaraciones: «Galán, amigo de Pérez-Reverte, gusta de la polémica, aunque algunos ven en su postura de enfant terrible con canas una posición conservadora y reaccionaria encubierta».

Para rematar sus provocaciones, Galán habla bien del rey emérito, que tanto malestar causa en la ultra-izquierda. Por eso se ha ganado varias críticas en redes:

¿Ya está llorando Edu Galán otra vez?

No olvideis que es intimo amigo de Perez Reverte

Edu Galán habla para sus amigos porque su discurso les legitima a todos como un grupo de tíos guays, listos, retadores e inconformistas. Ellos no son masa, son señores molones que destacan. Las demás somos coderitas victimizadas sin cerebro. Algo así no había pasado nunca antes😊

— Noelia Adánez (@noeliaclasica) September 10, 2020