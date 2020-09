Espada, convencido de que el pésame de Sánchez es otra impostura más: «Él desprecia a las víctimas y a los asesinos»

No se traga las condolencias de Pedro Sánchez porque conoce de sobra al presidente del Gobierno.

Arcadi Espada analiza este 10 de septiembre de 2020 el momento en el que el jefe del Ejecutivo, desde la tribuna del Senado, muestra su pésame por el suicidio del terrorista Igor González Sola.

Para el columnista de El Mundo la cuestión está clara, que Sánchez ha vertido esas palabras porque simplemente persigue un interés, el de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, y para ello le dan igual las formas y los modos con tal de llevarse al redil a Bildu:

Espada reclama la atención de sus lectores y cuenta segundo a segundo el rictus que iba poniendo Sánchez y como sus palabras se contradecían con los gestos:

Añade Espada que en realidad al político del PSOE le importa más bien poco el suicidio o cualquier tema político de relevancia:

Pero Sánchez no es una persona corriente. He leído un gran número de reacciones indignadas. Partidos políticos, asociaciones de víctimas y particulares globales reprochan al presidente sus palabras. Pero no aciertan con los motivos. Para empezar no se fijan en que Sánchez dice profundamente, que es adverbio vigorosamente incompatible con su corte de cara. Y luego eluden los rasgos de su gestualidad, el impostado ademán de galán de tranvía. Metiéndome donde me llaman, aunque con aprensión cierta, afirmo que el suicidio de Igor González le importa a Sánchez incluso un poco menos que los supuestos de Inés Arrimadas.