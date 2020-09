Entrevista a Laureano Benitez Grande-Caballero: «El virus Covid-19 probablemente ha estado en todas las vacunas contra la gripe»

Laureano Benitez Grande-Caballero, colaborador de Periodista Digital, ha escrito ‘La Dictadura en tiempos del virus: acaba la vida, y empieza la supervivencia’, en el que pone en cuestión la verdad oficial sobre la pandemia «diseñada y planificada por la élite psico y sociopática obsesionada por el globalismo».

«Desde el primer momento de la declaración del Estado de Alarma, viendo desde mi ventana el desolador paisaje urbano de las calles semivacías, y posteriormente los rebaños de zombies con mascarilla y guantes; contemplando ―mejor dicho, sabiendo, porque no perdí ni un minuto en ver las mentiras de las televisiones― el horror lobotomizador de los medios de comunicación, entendí desde el minuto uno que estábamos ante una amenazadora guerra biológica, ante un escenario dantesco orquestado por el Nuevo Orden Mundial que va incluso más allá de Orwell, de La Divina Comedia: damas y caballeros, bienvenidos al Apocalipsis».

Partiendo de esta certeza, Laureano Benitez Grande-Caballero explica en conversación con ‘El Quilombo’ que defiende que desde el primer momento supo que el virus no se había escapado de ninguna sopa de murciélago, certeza que empezó a alimentar sus dudas, las cuales acabaron por conformar interrogantes e incertidumbres que había que investigar, al margen, por supuesto, de los canales mediáticos del sistema, que vierten a espuertas su espuria propaganda, haciéndola pasar por información.

Esta catarata de informaciones que vierten los medios sistémicos tiene dos características esenciales: no dicen la verdad, y están encaminadas a provocar el miedo en los ciudadanos, idiotizados por su salvaje adoctrinamiento.

¿Es el coronavirus una peste bíblica, apocalíptica? ¿Es acaso el COVID una encarnación de Abbadón? Es lo que se pregunta Laureano Benitez Grande-Caballero adelantando que «la susodicha peste será en realidad la satánica vacuna que se vislumbra en lontananza, con chip y todo».

«Repitámoslo: se ha declarado pandemia y se ha instaurado una dictadura por una enfermedad cuyas víctimas son personas general-mente por encima de los 70 años, víctimas que en la mayoría de los casos ya presentaban severas patologías respiratorias, cardio-vasculares, o de otro tipo, y que, por si esto fuera poco, han fallecido en circunstancias no siempre esclarecidas. En efecto, si tenemos en cuenta que un porcentaje no desdeñable de estas víctimas fallecieron debido a la mala gestión de las residencias, ya que las administraciones públicas no les suminis-traron ni la protección ni los medicamentos adecuados ―obstaculizando que los ancianos enfermos pudieran ser derivados a instalaciones hospitalarias―, el cuadro final se convierte en un esce-nario que en absoluto justifica la implantación de dictaduras en muchos países».

Laureano J. Benítez Grande-Caballero (Sevilla, 1952) es licenciado en Geografía e Historia en la Universidad Complutense de Madrid. De 1975 a 1993 trabajó en Educación Primaria. Desde 1994 es profesor de Enseñanza Secundaria. Actualmente enseña en el I. E. S. «Cañada Real», de Valmojado (Toledo). Autor de más de una docena de libros, entre sus obras se pueden señalar: «El corazón dorado» (Málaga, 2008), «El arca de la sabiduría» (Bilbao, 2007), «El sufrimiento: un camino a la plenitud» (Bilbao, 2006) y «El mejoramiento del alumnado y del grupo a través de la relajación en el aula (Barcelona, 2001).