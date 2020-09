El Quilombo / María Claver reparte estopa en laSexta Noche: «Ahora sacan la ‘Kitchen’ para manipular y presionar a Casado»

Ya estamos acostumbrados a que los líos del Gobierno de Pedro Sánchez desaparezcan como por arte de magia de la escaleta del programa.

Como ya le tuvo que recordar Iñaki López a Eduardo Inda, a comienzos de julio de 2020 y cuando no se hablaba de otra cosa que el ‘caso Dina’ que acorralaba al socio de Gobierno de Pedro Sánchez, el boliburgués Pablo Iglesias, «ese asunto no estaba en la escaleta». Iñaki debe creer que la audiencia de laSexta o es tonta o es amnésica.

Las cloacas de Podemos no entrar en la escaleta de laSexta Noche. Hablando de cloacas… ¿Iñaki López no se acuerda de que Garzón es íntimo de Villarejo? Le entrevista todos los meses en plan estelar y siempre se olvida por preguntarle con sus nexos con el excomisario, pieza clave de la ‘Kitchen’.

Y viene a cuento porque gracias a otras cloacas, las judiciales, ahora la izquierda mediática tiene con la infecta resurrección de la ‘Operación Kitchen’ —un caso que Okdiario destapó en octubre 2018— una nueva cortina de humo para ocultar las miserias del régimen socialcomunista.

Tiene su gracia que el programa de laSexta se haya estrenado en 2013 hablando de Luis Bárcenas y siete años después continúe haciéndolo. No sabemos qué hubiese pasado si apenas la mitad de ese tiempo se lo hubiesen dedicado a los EREs o la financiación ilegal de Podemos. Más periodismo.

Para suerte del Gobierno de Sánchez y la estoica audiencia de laSexta, los tertulianos de derecha entregaron las armas ante la ‘Kitchen’ porque, a diferencia de la bancada de enfrente (Jesús Maraña, José Miguel Contreras, Angélica Rubio y Alfonso Pérez Medina), condenan las operaciones de espionaje con fondos reservados vengan de donde vengan.

El director de Okdiario no escatimó adjetivos para condenar el caso y calificó como «un escándalo mayúsculo, la utilización de dinero público para el encubrimiento de delito, hay un delito de cohecho, de malversación de caudales públicos».

De hecho, fue el propio Inda el que sacó a la luz el caso, llamando la atención sobre el hecho de que «los fiscales obvien a Soraya Sáenz de Santamaría, quien puso a Francisco Martínez, el ex secretario de Estado de Seguridad durante el mandato de Jorge Fernández-Díaz».

«A mí me llama la atención que no esté en la lista Soraya Sáenz de Santamaría, que era la persona que colocó a Francisco Martínez y quien más influencia tenía siendo vicepresidenta del Gobierno. Me llama la atención que los fiscales hayan obviado su nombre», afirmó Inda.

Ante la unanimidad de opiniones, había que atacar al PP por otro flanco. José Miguel Contreras encontró un filón al acusar al PP de Pablo Casado de «poco democrático» por negarse a la renovación del CGPJ.

Semejante acusación sacó lo mejor de María Claver, que dio un recital merendándose a Contreras y dejando muda a toda la izquierda: «Es muy curioso que digáis que el PP no quiere renovar porque quiere manejar a los jueces y no penséis que quizá se el Gobierno el que los quiera controlar a tenor de las imputaciones de su propio socio de Gobierno… pero el PSOE no quiere controlar a los jueces», dijo con toda la ironía.