El excéntrico vídeo de Pipi Estrada despidiéndose de su gato que deja alucinado al personal

Pipi Estrada dejó alucinando a todo el personal…

El tertuliano se convirtió rápidamente en tendencia en las redes sociales por subir un vídeo excéntrico para despedir a su mascota, el gato ‘Trapito’.

Entre lágrimas, el periodista acaricia y besa al gato, que yace muerto sobre la camilla del veterinario.

«Aquí estoy con mi Trapito, ha llegado el final… No sé qué ha pasado, pero de repente se cayó a la terraza de abajo, le cogí… Pero no ha podido superar el momento», dice en el vídeo.

«Trapito, descansa, has sido siempre un gato muy bueno. Te quiero. Es la vida, hay que seguir peleando, no queda más remedio. Las mascotas son lo mejor que tenemos en esta vida«, concluye y se dirige hacia la cámara para finalizar.

«No, no lo he cortado. No he cortado todavía», le dice el veterinario, que es quien graba con el móvil, a lo que Pipi Estrada, que no le entiende, le pregunta: «¿Está vivo?». «Que no lo había cortado, digo», le repite el sanitario.

Un cierre desconcertante para un vídeo al menos llamativo.

Se desconoce de dónde ha salido el vídeo, si lo publicó en Twitter, en Instagram o simplemente se ha filtrado.

Sin embargo, los usuarios de las redes han compartido su sorpresa, y algunos su desagrado, al ver que el colaborador grabó a su mascota muerta y posó con ella para despedirse frente a la cámara.