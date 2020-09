El Quilombo / César Vidal explica por qué ya no será columnista de La Razón: «Han suprimido mis columnas y llevan seis años sin pagarme»

El historiador César Vidal ha concedido una entrevista al canal ‘Estado de Alarma’ para explicar la supresión de sus columnas en La Razón tras 15 años como columnista del diario de Planeta, tal como adelantó PD en exclusiva.

Vidal ha puesto énfasis en poner tierra de por medio con la salida de Alfonso Ussía porque entiende que son casos diferentes:

«Esto no es lo mismo que lo de Ussía, que tenía una página entera en la contraportada de La Razón y en un momento determinado le ofrecieron compartir esa página con Marhuenda todos los días, no le gustó y se fue. Yo tenía dos columnas a la semana que se publicaban miércoles y domingo. El 13 de septiembre de 2020 me envío un email el jefe de Opinión, Alfredo Semprun, para comunicarme que mis columnas se suprimían por una reestructuración y que la jefa de Internacional o la de Nacional se pondrían en contacto conmigo para encargarme alguna cosa sin especificar qué. Me llamó la atención que dijera que sería sobre “algo de actualidad” como si yo no hubiese escrito sobre otra que cosa que no fuese la actualidad en estos 15 años en el periódico. No es igual el caso de Ussía y el mío. A Ussía nunca le dijeron que le suprimían su columna diaria. Ussía cobraba magníficamente de La Razón, a mí La Razón lleva sin pagarme seis años».

El autor de ‘Por qué no soy cristiano’ contó que se enteró por un correo electrónico del subdirector Alfredo Semprún que dejaría de ser columnista y que a partir de ahora le encargarían algún reportaje por si acaso:

«Lo que me dijeron en ese email está absolutamente en el aire. Me han dicho que iba a escribir para desmentir «todas esas teorías de la conspiración que circulan por ahí», lo que no sé bien qué significa. ¿Voy a poder elegir el tema o me van a decir ellos sobre lo que tengo que escribir? ¿Voy a poder contar que Rajoy, Cospedal y Jorge Fernández Díaz, que es columnista diario de La Razón, se van a sentar en el banquillo y que pueden acabar con sus huesos en la cárcel o no lo podré contar? ¿Voy a poder contar que la fusión de Caixabank y Bankia es una operación de la oligarquía catalana con la colaboración del Opus Dei para saquear Madrid como hizo La Caixa con otros bancos regionales para llevarse el dinero a Cataluña? ¿Eso me lo van a dejar contar?»

La situación contractual de Vidal en el periódico era rocambolesca, según explicó a la periodista Cristina Seguí, con la que mantiene una sección semanal en ‘Estado de Alarma’ llamada ‘Desde el Imperio’:

«En un momento determinado, hace unos seis años, la Agencia Tributaria decidió embargar mis columnas en La Razón. Yo decidí seguir escribiendo porque me debo a mis lectores. Le propuse al diario que me pagase a través de una agencia como hacen otros autores y no a mí directamente, a lo que respondieron que no, según el consejo de su abogado en Cataluña. Lo cual habla a las claras de la limpieza legal del grupo Planeta. Decidí seguir escribiendo gratis por una deuda de gratitud con La Razón. Pero tiempo después la Justicia dicta unas sentencias que me son favorables donde se dice expresamente que esos embargos de Hacienda eran ilegales porque no se habían hecho conforme a derecho. Entonces cogí, envié estas resoluciones a La Razón y les dije que a partir de ahora me podrían pagar las columnas, además de todo lo que me habían embargado en estos años. El abogado de Planeta decide que le importa un pito lo que decida la Justicia y se niega a pagarme. Decido seguir escribiendo gratis por mis lectores y por mi amistad con Paco Marhuenda».

Aquí es donde Vidal ha tirado de ironía para dejar caer la cicatería del grupo Planeta por no haberle pagado ni un céntimo en los últimos seis años:

«No oculto que esperaba que, como no me pagaban, alguna vez tuvieran el detalle de regalarme al menos un jamón. No me han regalado ni un Premio Planeta que lo podría haber usado para sujetar la mesa. No han tenido ni un detalle de esos. Yo pensaba que en algún momento me pagarían todo lo que me deben porque era un platal o me harían jurado de los Planeta, y que a partir de ese momento se daría el premio a obras literarias que valiesen la pena»

La noticia de la fulminación de Vidal como columnista adelantada por PD se convirtió en Trending Topic en Twitter y fue de los más comentado en las redes. Paco Marhuenda subió un tuit en la que la desmentía y decía que Vidal seguía siendo articulista de La Razón.

🔴 César Vidal es articulista de La Razón, es totalmente falso que se le haya guillotinado. Es sorprendente que alguien pueda decir una mentira así cuando ayer, en la página 8, publicábamos la lista de nuestras firmas y, por supuesto, entre ellas se encuentra la de César Vidal. pic.twitter.com/x57G3cYKQ4 — Francisco Marhuenda (@pacomarhuenda) September 14, 2020

Vidal ha matizado ese tuit:

«Si Paco Marhuenda dice que sigo siendo un articulista de La Razón, no creo que mienta. Si dijera que sigo siendo columnista de La Razón, creo que sí sería mentira porque contradice lo que me dijo el periódico. Al recibir el correo, escribí a Mauricio Casals, con Alfredo Semprún y con Paco Marhuenda para que me dijeran cuál sería desde ahora mi función y no he tenido a día de hoy respuesta de nadie».

El propio Vidal se encargó de confirmar la información de PD retuiteando el enlace de nuestra historia en varias ocasiones. También ha querido dejar claro que ha escrito con total libertad y que solo le han censurado en 2016 con motivo de las elecciones de Estados Unidos en las que ganó Trump: