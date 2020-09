Risto Mejide presume de tener principios y echa al doctor Cabezas de ‘TEM’ por sus críticas a Cataluña

Risto Mejide sigue sumando nombres a su lista de tertulianos defenestrados en ‘Todo es Mentira’ y en esta ocasión se le ha tocado el turno al doctor Alfonso Cabeza.

Este 14 de septiembre de 2020, antes de acabar el programa, el presentador de ‘Todo es Mentira’ compartió con los espectadores su indignación por unas desafortunadas declaraciones del doctor Alfonso Cabeza sobre la Diada:

«El viernes estaba viendo el programa desde casa y me dolió muchísimo que un colaborador de este programa, a quien no voy a nombrar por principios, dijo algo inaceptable sobre Cataluña y cualquier comunidad autónoma. Encima lo dijo sobre el lugar de donde yo vivo y de donde soy. Yo he pedido que ese colaborador no vuelva. Volverá el día que pida perdón por esas palabras absolutamente desafortunadas e inacepatables en ningún programa de televisión. Lo siento mucho. Es lo que tiene tener principios».

El expresidente del Atlético de Madrid había dicho el 11 de septiembre en TEM —presentado por Marta Flich— que «con 50.000 muertos no se podía esperar una Diada normal. La culpa de toda esta gente (señalando a los políticos que hacían la tradicional ofrenda floral) que no está muy bien de la cabeza la tiene Franco: tenía que haber aprobado la ley del aborto del año 50 y no habría nacido tanto hijo de… lo que hay».

No era la primera vez que Cabeza acusaba a Franco de mimar a los catalanes y los vascos. «Ahí empezó el problema. Todos los gobiernos democráticos les han dado lo que querían para que no molestaran. Si al burro lo engordas, te cojea. Tiene que salir alguien que los ponga firmes, porque no son de fiar», dijo en una entrevista al portal A la Contra.

Mejide está en todo su derecho de ir de señor feudal de horca y cuchillo decapitando a tertulianos ‘frikis’ como el doctor Cabeza, a los que se ficha precisamente para digan barbaridades como ésas.

Lo que es para partirse el bajo vientre es que diga que lo hace obligado «por tener principios».

Si los tuviera ya hubiera despedido a Pilar Rahola por acusar falsamente al rey emérito de «estrujarle las tetas», a Marta Flich por ocultar su pasado como exnovia de un nieto de Franco mientras dedicaban programas enteros contra el dictador, a Antonio Castelo por las presuntas acusaciones de acoso sexual, o a Miguel Lago por hacer bromas sobre discapacitados o decir que Cayetana le come la p… a Casado.

Y por encima de todo eso, él mismo debería haber pedido perdón por haberse burlado del coronovirus durante semanas en unos de los ridículos televisivos más vergonzantes que se recuerden.

Escuchar a Mejide hablar de principios recuerda a aquel dicho de ‘habló de putas la Tacones’.