El Quilombo / Jesús Calleja, el amigo íntimo de Sánchez que se forra lavando la cara a los que ocultaron los muertos de la pandemia

Moncloa ha decidido pasar de pantalla con el coronavirus, endigarle el marrón a las comunidades autónomas (es decir, a Isabel Díaz Ayuso) y convertir en una ‘celebrity’ al epidemiólogo Fernando Simón, a quien el simpático Jesús Calleja se ha llevado a andar en globo para su programa ‘Planeta Calleja’.

Las medios de comunicación comprados por el Gobierno siguen en su tarea de ensalzar a Simón, sobre quien pesa en sus espaldas parte de la responsabilidad de los 50.000 muertos por coronavirus. Camisetas y tatuajes con su cara, reportajes en plan James Dean en ‘El País’ y ahora entrevista en plan aventurero en Mallorca al epidemiólogo que afirmó que «nunca sabremos la cifra real de muertos».

La jugada de Calleja no es para nada inocente. «Pedro Sánchez es mi amigo», dijo el montañista durante la presentación del libro de ‘Manual de Resistencia’ en el Hotel Intercontinental en marzo de 2019.

En aquella presentación, Calleja hizo de cheerleader de Sánchez junto a Mercedes Milá, que agradeció a Sánchez «por el diálogo» en Cataluña. «Gracias porque cuando llegaron ustedes. Yo soy catalana y ha sido difícil. Era desesperante que no se dialogara”, dijo Milá entregada al futuro presidente. Lo recuerdo porque estuve allí y no se me borrará de la memoria aquel bochornoso peloteo.

Calleja estuvo más comedido, solo sacó pecho de su amistad con Sánchez: «Cuando yo llamé a Pedro para que viniera a mi programa no me puso ni un solo impedimento. Por eso, yo ahora estoy aquí, porque es mi amigo», dijo el ex peluquero.

«Cuentan en Moncloa que es uno de los pocos visitantes ajenos que ha podido acceder a la residencia presidencial durante estos nueve meses del primer Gobierno de Pedro Sánchez», contó el periodista Fernando Valls.

La cámara del aventurero fue la primera (y prácticamente la única) que en 2014 entró a la vivienda de Somosaguas donde residía el entonces jefe de la oposición. Ese mismo año se lo llevó a descender un molino de viento de 70 metros y en un segundo reto fueron juntos a escalar el Peñón de Ifach (en Calpe). Sánchez le relató en ese programa cómo conoció a su mujer Begoña Gómez.

El aventurero ha sabido sacar provecho a su programa invitando a presidentes , ministros y candidatos políticos a escalar riscos y hacer senderismo. Por sus programas han pasado personajes como la presidenta de Banco Santander, Ana Patricia Botín, José Luis Rodríguez Zapatero o Soraya Sáenz de Santamaría.

Calleja se mostró ilusionado con el Gobierno de Sánchez desde el primer momento:

Por cierto que os parece el nuevo gobierno?, más allá de a quien votemos, no cabe duda que es revolucionario, innovador, joven europeista e incluso ilusionante…y lo de Pedro Duke la guinda…Europa lo aplaude y parece un soplo de aire fresco..y además mujeres al poder! me gusta — Jesús Calleja (@JesusCalleja) June 6, 2018

Porque Calleja es, antes que nada, un productor televisivo que necesita pegar sablazos a las comunidades autónomas, empresas del IBEX y resto de la administración pública para poder sufragar sus costosísimos viajes.

Su productora Zanskar Producciones —una distribuidora audiovisual que fundó en León junto a María Rosario Ruiz— ganó 4.441.189,64 euros en 2017. Al año siguiente, en 2018, ingresó todavía más: 6,7 millones de euros. Es propietario de una agencia de viajes, Zanskar Aventura SL., y otra de alquiler de medios de transporte aéreo, Asturgarsa SL.

Su amistad con Sánchez le ha permitido que Correos, la empresa pública dirigida por el excompañero de Sánchez en el PSOE Juanma Serrano, le regalara 218.000 euros en concepto de patrocinio deportivo para que disputara el Rally Dakar 2020.

Desconocemos los merecidos patrocinios que le caerán después de lavarle la cara al infame Fernando Simón, un elemento que en cualquier país serio ya estaría en la cárcel.

Sí proponemos a Calleja que se lleve también a los familiares de las víctimas de coronavirus a los que Simón aseguró que en España no debíamos preocuparnos por la pandemia, porque todo estaba controlado y que ni siquiera hacía falta aprovisionarse de mascarillas.