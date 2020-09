Entrevista a César Vidal: «Trabajar gratis para La Razón forma parte de mi pasado, han sido muy descarados»

Los periodistas buscamos nuevas formas de captar audiencias esquivando la vigilancia orwelliana de las grandes tecnológicas y los partidos políticos.

Un caso interesante es el del historiador César Vidal, que desde EEUU, donde reside, ha creado su propia plataforma de distribución de contenidos al estilo de Netflix, CésarVidalTV, para eludir la censura, donde los suscriptores tienen acceso a todos los programas sin publicidad y de forma anticipada, además de contenidos exclusivos.

En una extensa y apasionante entrevista con ‘El Quilombo’ de Periodista Digital, el exitoso escritor cuenta cómo surgió el proyecto a partir de su programa ‘La Voz’ que puede escucharse en varias plataformas y que solo en YouTube ya presume de casi 100.000 suscriptores.

«La idea que tenemos es ir cada día aumentando el número de contenidos. Esto no es un TV tradicional sino que sigue salvando las distancias el modelo de Netflix. Tú pagas una modeesta suscripción [70 dólares al año] y ves lo que te apetece, desde un coloquio sobre la Guerra de Secesión en EEUU hasta un programa económico que hacemos Lorenzo Ramírez y yo. Habrá hasta secciones de medicina naturista»

«No va haber programas del corazón ni personas hablando de sus asuntos del corazón. Tampoco habrá programas que sean correas de transmisión de los partidos políticos»

«Nuestro público es un 40 por ciento de España y un 60 por ciento de Estados Unidos e Hispanoamérica, aunque tenemos suscriptores hasta en Vietnam»

«Los medios en España son muy pueblerinos. Lo que sucede fuera de España no suele ser materia informativa. Son medios que crecen a la sombra del poder, te ofrecen el mismo refrito rancio de siempre y mantienen sus intereses económicos en sintonía con el poder»

«Telecinco y Atresmedia aguantan no por sus contenidos sino porque el poder les ha regalado la publicidad. Por eso a los mandamases televisivos les interesa llevarse bien con el poder»

«El Grupo Planeta hoy tiene un peso ridículo si lo comparas con lo que era hace 25 años. Se han metido en berenjenales creyendo que podía estar en todas las orquestas»

«Estoy convencido que el Banco Santander es el auténtico dueño del Grupo PRISA»

«Los negocios en España se hacen a la sombra del poder, no porque eres competitivo o innovador»

SOBRE LA SUPRESIÓN DE SUS COLUMNAS EN ‘LA RAZÓN’

«La repercusión en Estados Unidos fue tremenda. Llevaban sin pagarme seis años. El argumento es que (Cristóbal) Montoro me embargó las columnas pero podrían haberme pagado por una agencia de EEUU y no lo hicieron. Y cuando la Justicia me da la razón, tampoco me pagan. Yo pensé que algún momento me pagarían o al menos tendrían el detalle de enviarme un jamón»

«Me llamó la jefa de Internacional [Rocío Colomer] para decirme que pretenden que trabaje más y más deprisa, y sobre temas que ellos me digan. Le dije a Rocío que me parecía muy descarado. Pretenden que trabaje más y sin cobrar. Trabajar gratis para La Razón forma parte de mi pasado»

«Con [Francisco] Marhuenda hablé unos 50 minutos y el motivo que me dio es que se trataba de una reestructuración»

«Sé que muchas gente se ha dado de baja por quitarme las columnas»