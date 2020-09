Pedro Sánchez apuñala a Isabel Díaz Ayuso al dudar de sus medidas para frenar la nueva oleada de coronavirus

Dice el clásico que una mentira, por mil veces que se repita, jamás se convertirá en verdad.

Sin embargo, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, insiste en vender continuamente como un ‘mantra-ficción’ que gracias a su gestión se salvaron casi medio millón de vidas en plena primera oleada del coronavirus.

El inquilino de La Moncloa, que fue entrevistado en la noche del 19 de septiembre de 2020, por Iñaki López (‘laSexta Noche’) gozó de todas las comodidades ofrecidas por el presentador vasco, quien encajó como un bendito las frases grandilocuentes del líder socialista.

Sánchez vuelve a vender que salvó 450.000 vidas pic.twitter.com/GBoHr3VeF8 — Tertulianadastelevisivas (@Tertulianadast1) September 20, 2020

Pedro Sánchez, experto en vaticinios frustrados como cuando dio por hecho el nombramiento de Nadia Calviño para ser la máxima responsable económica del Eurogrupo o asegurar que la planta de Nissan en Barcelona no cerraría, aseveró en laSexta que daba por hecho que España no iría a un segundo confinamiento, aunque con el historial que le precede, sí quiso curarse en salud anteponiendo que no se puede descartar ningún escenario:

Yo no contemplo un confinamiento en el país. Es verdad que no podemos cerrar ninguna puerta porque, evidentemente, el virus es un agente desconocido también para la ciencia en cuanto a su comportamiento, pero tenemos las herramientas y los instrumentos perfectamente delimitados en las comunidades autónomas y en el Gobierno de España para atajar y doblegar la curva que es el objetivo que tenemos por delante. Y eso solo lo vamos a poder hacer con unidad, con la unidad de los gobiernos autonómicos y del Gobierno de España. Eso es lo que le trasladaré también a la presidenta de la Comunidad de Madrid el próximo lunes (21 de septiembre de 2020).

A renglón seguido vino a decir Pedro Sánchez que el confinamiento como tal solo existió en los meses de marzo y abril, que después ya no podía considerarse como tal, pese a que regiones como Madrid, Cataluña, parte de Castilla-La Mancha o Andalucía tuvieron dificultades para pasar de fases y, por tanto, siguieron confinadas durante gran parte del mes de mayo cuando comenzó la desescalada:

Fíjese, en muchas ocasiones, cuando hablamos del estado de alarma, lo identificamos con el confinamiento, y no es cierto. El confinamiento fue parte de ese estado de alarma en sus primeros estadios, en el mes de marzo y en el mes de abril. Pero finalmente el confinamiento no existió. Existieron fases de desescalada que estuvieron amparadas por el estado de alarma y que funcionó porque salvó, según estudios independientes del extranjero, 450.000 vidas en España. El objetivo del Gobierno, créame, es basarnos en la ciencia, en los expertos, es lo que hemos hecho durante todo este tiempo, así como salvar vidas y defender la salud pública del conjunto de ciudadanos.

López preguntaba a Sánchez si consideraba que las medidas adoptadas por la Comunidad de Madrid eran las más efectivas ante la segunda oleada de contagios por el coronavirus y el presidente del Gobierno daba su aprobación con matices: