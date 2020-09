Bombazo en la tele por una prueba de Covid en directo a una reportera: “¡Madre mía, Sonsoles!”

“No sé hasta cuándo podré volver a hacer otro directo”, decía la reportera Inma Rivas de Ya es Mediodía de Telecinco a la presentadora Sonsoles Ónega que, resignada, respondía tratando de tranquilizar a su periodista: “¡No, mujer!”…

Y es que el programa informativo del mediodía de Mediaset se animaba con un hecho hasta ahora insólito en la televisión española: habíamos visto reporteros midiéndose la temperatura en directo, pruebas PCR a la población, pero nunca antes que una informadora se sometiese a una de estas pruebas en directo y en tiempo real.

El programa conducido por Ónega abría con el ‘cebo’ que suponía que una de sus trabajadoras se iba a someter a una prueba PCR en vivo. Pocos minutos después los telespectadores del espacio comprobaban que no se trataba de ninguna broma, Rivas accedía a realizarse una prueba para testar si es positiva o no de Covid-19.

Segundos antes, reconocía la reportera a la presentadora estar muy “nerviosa, no por el resultado sino porque me van a meter ese bastoncillo y aunque dicen que no es doloroso sí me han avisado que es molesto”. Efectivamente, la doctora segundos después –y en primer plano en pantalla- introducía el hisopado por los dos orificios nasales de Inma Rivas.

La cara de la reportera era un poema, calvario que certificaría inmediatamente después de quedar liberada del bastoncillo:

“Madre mía, Sonsoles, estoy llorando pero no por dolor, por la sensación porque me ha llegado el bastoncillo al cerebro”.

En plató, Sonsoles Ónega reconocía lo obvio y decía literalmente “es increíble, te están haciendo la prueba PCR con un micrófono en la mano” y en el dispensario médico ya se apresuraban a ir clasificando la muestra para su posterior análisis e informar del resultado de este nuevo test rápido en apenas 15 minutos…

Después de estos minutos de tensión, sobre todo para la protagonista, y para tranquilidad de la periodista y de todos los compañeros del programa, el resultado fue negativo. Inma Rivas podrá seguir con sus directos en Ya es mediodía, al menos de momento está libre de coronavirus.

«Te juro que se me ha quitado un peso de encima que no te puedes imaginar», decía Rivas, mientras que en plató alguien decía «despido», palabra que rápidamente matizaba Sonsoles: «No hombre, despido no. Sería en todo caso una cuarentena».