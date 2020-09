Laureano Benítez Grande-Caballero: «Los confinamientos solo sirven para hacernos más débiles frente al virus»

La dictadura en tiempos del virus es un exhaustivo trabajo de investigación sobre la pandemia originada por el coronavirus, que proporciona informaciones basadas en un laborioso trabajo de documentación, las cuales contradicen gran parte de la versión «oficial» con la que se ha adoctrinado a la población mundial, ejecutando una dantesca operación de ingeniería social a través de unos medios de comunicación puestos al servicio, como siempre, de sus amos globalistas.

«El objetivo de esta versión oficial ha sido y es sembrar el miedo, crear alarmas en las poblaciones, para que éstas, a cambio de su «seguridad», entreguen sus libertades y derechos a ominosas dictaduras, cuyo horizonte final es acelerar los cambios en el mundo para implementar ya plenamente el Nuevo Orden Mundial, que será tiránico y despótico, siguiendo el modelo chino de una dictadura tecnotrónica, de un Estado policiaco digital que nos controle, vigile y aplaste mediante una sofisticada biotecnología que nos borre la identidad y la dignidad de seres humanos», sostiene Laureano Benítez Grande-Caballero.

«En un mundo donde no cae una hoja al suelo sin que lo dictamine la élite globalista, es absurdo pensar que una crisis como la pandemia del coronavirus, que afecta a todo el Planeta, no ha sido diseñada y orquestada por la plutocracia que gobierna el mundo, y más cuando se comprueba que sus efectos encajan a la perfección con los objetivos que figuran en su agenda mundialista, pues, si queremos saber quién o quiénes están detrás de un acontecimiento, no hay más que cerciorarse de a quién benefician sus consecuencias».

En esta obra se abordan todos los aspectos de la pandemia, comenzando por establecer el origen del virus, demostrando que estamos ante un agente patógeno creado en un laboratorio de biotecnología. En cuanto a su origen, se prueba que no es ni chino ni americano, ya que sus creadores ―y los que lo soltaron― pertenecen a la mafia del «Estado Profundo», entidad paragubernamental que opera al margen de los Estados, buscando el Nuevo Orden Mundial.

Laureano J. Benítez Grande-Caballero (Sevilla, 1952) es licenciado en Geografía e Historia en la Universidad Complutense de Madrid. De 1975 a 1993 trabajó en Educación Primaria. Desde 1994 es profesor de Enseñanza Secundaria. Actualmente enseña en el I. E. S. «Cañada Real», de Valmojado (Toledo). Autor de más de una docena de libros, entre sus obras se pueden señalar: «El corazón dorado» (Málaga, 2008), «El arca de la sabiduría» (Bilbao, 2007), «El sufrimiento: un camino a la plenitud» (Bilbao, 2006) y «El mejoramiento del alumnado y del grupo a través de la relajación en el aula (Barcelona, 2001).