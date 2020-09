Máxima preocupación: el dato que maneja Vasile y que amenaza gravemente a Isabel Pantoja

Isabel Pantoja, y con ella toda el clan, viven una segunda luna de miel con Mediaset. Sus (buenas) relaciones personales con Paolo Vasile han facilitado que la tonadillera regrese a la pantalla de Telecinco, en esta ocasión ejerciendo de jurado en el ‘talent’ para niños Idol Kids, un formato con el que Mediaset quería arrasar en cuota de pantalla y, de paso, minimizar el efecto La Voz, de Antena 3.

Pero la cosa no marcha nada bien. Fuentes próximas a la familia Pantoja han reconocido a Periodista Digital que en el entorno de Isabel existe “miedo fundado” a que la cantante se convierta en el “nuevo juguete roto de Vasile” y que después de esta entrega del talent show no vuelva a contar con ella y romper así el contrato millonario que les vincula.

Por si fuera poco, Isabel Pantoja está sufriendo un calvario de mofas y burlas en las redes sociales por su participación en el programa.

Razones para tener pánico no les falta porque el concurso no funciona, o no al menos cómo esperaban en Telecinco, y el contrato es tan alto que a Paolo Vasile no le temblará el pulso a la hora de rescindirlo si no da resultados, como así está ocurriendo.

La realidad es que Idol Kids cae semana tras semana y pierde el pulso contra la serie Mujer, que emite a la misma hora Antena 3.

El 7 de septiembre Telecinco estrenaba Idol Kids como una de sus grandes apuestas de la temporada y con la baza de Isabel Pantoja en sus filas: su debut fue seguido por 2.152.000 espectadores y el 17,9%, datos que le convirtieron en lo más visto de la noche, pero se quedó muy tocado y acechado por Mujer, que lograría, por su parte, su capítulo más visto hasta el momento, 1.656.000 seguidores y el 15,6% de la audiencia.

Al lunes siguiente, el 14 de septiembre, la serie de Antena 3 se llevaba por delante al talent de Telecinco, al perder por 1.837.000 espectadores (16,5%) frente a Mujer, que volvía a arrasar con nuevo récord, esta vez 1.852.000 seguidores y un estratosférico 18,7%.

Este lunes, 21 de septiembre, Mujer sentenciaba a Idol Kids en el tercer y definitivo asalto: nuevo máximo histórico con 1.911.000 seguidores y el 18,7% frente a la nueva caída del programa de Telecinco: 1.780.000 espectadores y el 15%.

Con el fenómeno Mujer, apoyado en el mejor arranque de temporada en la historia de ‘El Hormiguero 3.0’, Telecinco no consigue alcanzar a Antena 3 en la franja más codiciada, el Prime Time, con cero victorias desde el 7 de septiembre en la pelea de lunes a viernes.