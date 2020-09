laSexta dedica menos segundos de su informativo a la sentencia a Rodrigo Lanza que años de cárcel le han caído por asesino

El informativo nocturno de laSexta, presentado por Cristina Saavedra, le dedicó a la noticia de la sentencia a Rodrigo Lanza, el asesino de Víctor Laínez, menos de 20 segundos.

Teniendo en cuenta que el antisistema chileno ha sido condenado a 20 años de prisión por reventar el cráneo del «facha» con el que se cruzó aquella noche en Zaragoza, esto supone que el telediario de laSexta le dedicó menos tiempo incluso que años de prisión le han caído.

Así despachaba el asunto Saavedra:

Veinte años de prisión para Rodrigo Lanza por el asesinato de Víctor Laínez. El tribunal considera que hubo alevosía y el agravante de motivos ideológicos. Los hechos ocurrieron en Zaragoza en 2017. Esta es la sentencia del segundo juicio. El primero, que lo condenó por homicidio imprudente, fue anulado.

Como habrán podido observar, en ningún momento la pieza hace referencia a los tirantes de la bandera de España que portaba la víctima y que fueron el motivo por el que el ultraizquierdista se abalanzó sobre él, acabando con su vida. Algo extremadamente sorprendente dado que lo sucedido se empezó a conocer popularmente como ‘crimen de los tirantes’.

Podría quedar libre en menos de 11 años

Lanza, que a día de hoy tiene 36 años, ha sido condenado por el conocido – menos para laSexta- ‘crimen de los tirantes‘, al considerar probado el tribunal que lo ha juzgado que el antisistema mató a Laínez porque consideró que era un «facha» porque llevaba unos tirantes con la bandera de España.

Según apunta ABC, con esta condena y en aplicación del régimen penal y penitenciario español, Lanza podría salir de prisión en menos de 11 años.

El jurado emitió un veredicto de culpabilidad en el que determinó a Lanza culpable de asesinato con la agravante de odio ideológico.

La Fiscalía pedía para Lanza 20 años de prisión frente a los 23 solicitados por las acusaciones popular y particular.

El régimen penal español contempla la posibilidad de que un preso pueda obtener la libertad condicional tras haber obtenido el tercer grado penitenciario y haber cumplido dos terceras partes de la condena.Eso supondría algo menos de 13 años y medio de cárcel, pero Lanza lleva casi tres años en prisión provisional por este crimen así que podría recuperar la libertad dentro de diez años y medio.

La fascinación de la izquierda con Lanza

Lo sucedido aquella noche de diciembre de 2017 en Zaragoza mostró la verdadera cara del ‘okupa’ chileno, con el que la izquierda mediática y política había tenido una especial fascinación.

Lanza fue condenado junto a otros cuatro jóvenes por dejar tetrapléjico a un guardia urbano de Barcelona durante el desalojo de una casa okupa reconvertido en cine. El antisistema chileno siempre habló de montaje policial y dijo que exigía venganza.

En el documental ‘Ciutat Morta’, se manifestaba en estos términos: “Yo busco venganza, yo lo tengo claro. La justicia para mí ha perdido sentido y yo me voy a vengar de todo esto. No sé cómo, no sé si violentamente, no me refiero a una venganza del vengador enmascarado, pero sí para volver a sentirme bien y decir que he logrado algo de equilibrio».

Ese documental, que tiene a Lanza por protagonista, fue emitido por Televisión de Cataluña en 2015 y galardonado por el Ayuntamiento barcelonés con el Premio Ciudad de Barcelona. En el mismo, que se puede ver en abierto en Youtube, se dice que testigos presenciales confirmaron que varios okupas lanzaban a la guardia urbana objetos desde el tejado del edificio y una maceta fue lo que impactó en ese agente.

La cinta pretendía presentar el desalojo okupa como un montaje policial en un caso no exento de fallos donde no faltaban los malos tratos policiales.

Esto llevó a periodistas de la izquierda como Julia Otero o Jordi Évole a manifestar en público su fascinación por Lanza, hasta que el ‘crimen de los tirantes’ les dejó petrificados.