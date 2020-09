Un disparate de Joaquín Prat sobre Alessandro Lequio siembra la discordia: «¡A ver si te enteras! ¡Yo no voto pero puedo opinar!»

El posado fotográfico y la entrevista de Irene Montero en la revista Vanity Fair en plena segunda ola de la pandemia en España ha incendiado las redes sociales, los salones de cada casa y, como era de esperar, los platós de televisión.

Los tertulianos de ‘El Programa de Ana Rosa’ (Telecinco) han abordado el asunto desde sus desiguales puntos de vista, pero el debate ha terminado precipitando un enfrentamiento verbal entre Alessandro Lequio y Joaquín Prat después de que el italiano se mostrara absolutamente irritado con la deplorable actitud de la ministra de Igualdad y de su marido, Pablo Iglesias.

Tras asegurar que, bajo su punto de vista, ambos representan «justo lo contrario de lo que predican” y valorar la publicación como la viva imagen de «la incongruencia del comunismo», Lequio ha subrayado su indignación ante el hecho de que tilden a Isabel Díaz Ayuso de elitista y se presenten a sí mismos como «la voz de los pobres», cuando la realidad es que «estos señores viven en un chalet que vale un millón de euros con un montón de servicios a su disposición y la señora Ayuso en un pisito de alquiler de 50 metros cuadros en Malasaña”.

«¡Es que me toca las pelotas, qué quieres que te diga! ¡Venga, tenéis unos papos que os los pisáis!”, ha agregado.

Segundos después, Prat ha apostillado -sin darle demasiadas vueltas a la cabeza- que había dejado claro «que no eres votante de Podemos”, lo cual no sentó bien al marido de María Palacios, que terminaba replicando que «no soy votante, no voto… Soy italiano».