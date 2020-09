El siniestro plan de Podemos para ‘matar’ a Vicente Vallés, Ana Rosa Quintana y Carlos Herrera

Como lleva repitiendo desde hace muchos meses Periodista Digital, a Unidas Podemos no le hace ni pizca de gracia la libertad de expresión.

El partido de Pablo Iglesias ha puesto en la diana a una terna de periodistas conformada por Vicente Vallés, Ana Rosa Quintana y Carlos Herrera, tres referentes que han denunciado, y seguirán haciéndolo, los desmanes de la formación morada.

El plan de los comunistas, el siniestro propósito, es acallar sus voces y, al margen del trabajo de ataques que realizan desde las redes sociales, con una inmensa legión de trolls, tampoco dudan en usar las propias instituciones para arremeter contra esos presentadores.

Y es que no solo es que Vallés, Quintana y Herrera canten y cuenten las verdades del barquero sobre las andanzas de los podemitas. Es que se trata de que son tres comunicadores seguidos por millones de oyentes / espectadores y ahí radica el temor de las huestes de Pablo Iglesias.

Saben los dirigente morados que los editoriales y las reflexiones a vuela pluma de estos periodistas son ampliamente compartidas y por eso intentan salir a la desesperada a neutralizar los zascas que se llevan a diario en los programas e informativos de esos tres periodistas.

Tanto es así que, por ejemplo, el propio Vicente Vallés fue objeto de una crítica del propio Pablo Iglesias desde la propia sala de prensa de La Moncloa asegurando que debe empezar a normalizarse el insulto a los periodistas:

En una democracia todos los poderes son objeto de crítica. También el mediático. Aunque hay algunas críticas que he leído que no comparto. Se ha llegado a llamar ‘cloaquín’ a Vicente Vallés. No me gusta, y lo dice alguien que sabe lo que es ser insultado. Pero también hay que naturalizar que cualquiera está sometido a la crítica y al insulto.