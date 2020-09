¡Vaya fuera de juego, Forcadell! La golpista presa acusa de machismo a La Razón por un listado de futbolistas sexys y se lleva un revés formidable

Debe ser que estar en la cárcel de Lledoners le ha impedido ver en los últimos tiempos determinadas publicaciones deportivas.

De otra manera no se entiende que la que fuera presidenta del Parlamento de Cataluña, Carmen Forcadell, haya metido el remo hasta el fondo y se haya puesto enrabietadamente feminista contra el diario La Razón por sacar un listado de las futbolistas más sexys del planeta aprovechando que este 3-4 de octubre de 2020 empezará la Liga Iberdrola.

La golpista se preguntaba en su cuenta de Twitter si eso mismo se había hecho con los futbolistas masculinos y, como ella misma tiene capacidad para responderse, entendía que no había habido un top con los jugadores más impresionantes, físicamente hablando, y que luego vendrían las quejas de por qué ella era feminista.

Rápidamente fueron muchos los tuiteros que sacaron de su error a Forcadell y a que dejase, de paso, de tachar de machista al diario de Francisco Marhuenda. Y es que listas sobre los futbolistas más guapos las hay a cascoporro:

Sí, Carme, sí que ho fan, Cristiano Ronaldo no porta una dècada sent el futbolista que més ingressa per publicitat per ser el millor (no ho és), ho és perquè té un cos 10, que és molt més difícil d’assolir en homes que en dones, i se sexualitza en anuncis de calçotets.

— S T I R N E R (@Stirnersirabnnx) September 30, 2020