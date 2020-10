Echenique vuelve a poner en la diana morada a Vallés por denunciar la bronca y el acoso contra Felipe VI en el Congreso

Es la pesadilla en sesión continua para los podemitas.

Vicente Vallés no es de los que se calle frente al acoso que la tropa de Pablo Iglesias está sometiendo al rey Felipe VI, tal y como demostró con una soberbia pieza el 30 de septiembre de 2020.

La pieza de Vallés que no se verá en TVE, como dirían los compis de @TvPlataforma pic.twitter.com/4ChV01Rkra

El problema es que el portavoz parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique Robba, tampoco está por la labor de mantener la boca cerrada y vuelve, una vez más, a poner en la diana a los medios de comunicación que no cuentan las cosas como a él le gustaría.

Obviamente, no hay que ser un lumbreras de la vida ni necesidad de haber asistido a una lección magistral en La Sorbona para intuir que uno de los periodistas a los que Echenique se refiere es Vicente Vallés.

Los tuiteros, avezados y ‘doctorados’ en las ocurrencias del portavoz morado en la Carrera de San Jerónimo, brearon a base de bien al político del partido de Pablo Iglesias por intentar acorralar a todos aquellos medios que no bailan el agua a su formación:

Para eso los votamos, para que le planten cara a comunistas, podemitas, separatistas y demás gentuza que lastra el porvenir de España. Y mancha su buen nombre. Y no se queje, que son unas madres para lo que se merecen.

@pnique, el pobre, se ha quedado en el “seño, seño, yo no he sido, ha sido PePito”..

y mira que él jamás ha insultado, ni se ha inventado ketchup, ni tiene una cara de odiador resentido que no puede con ella….

— FinSerafín (@FinSerafn2) October 1, 2020