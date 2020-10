Entrevista a la periodista Vanesa Lozano: «Facebook no vigila la actividad de depredadores sexuales con perfiles falsos como el que captó a Patricia»

En enero de 2017 la periodista Vanesa Lozano trabajaba Interviú cuando conoció el caso de Patricia Aguilar.

Fue tal el impacto que hizo en ella que estuvo junto a la familia durante su búsqueda y una vez pudieron recuperar a su hija, viajó varias veces a Elche y trabajó durante días con ella, hablando de los sucedido, horas de entrevistas y grabaciones que ha posibilitado este ‘Hágase tu voluntad’ (Ediciones Alrevés).

¿Cómo pudo ser que una niña de clase media española acabase en malviviendo en una chacra de la selva sin luz ni agua corriente ni apenas comida sometida y controlada en todo momento por un depredador sexual?

Por primera vez Patricia Aguilar cuenta todo lo que le sucedió desde que conoció a Félix Steven Manrique por internet hasta que más de tres años después, la policia peruana las rescató a ella y a su hija de tan solo tres meses.

En conversación con ‘El Quilombo’ de Periodista Digital, Vanesa Lozano explica que existen numerosos vacíos legales en torno a la captación personas por parte de las sectas.

Él la había convencido de que el apocalipsis estaba cerca y que habían sido elegidos, junto a sus dos otras mujeres que también habían sido «iniciadas», para repoblar el mundo.

A pesar de que Patricia durante meses les dijo a sus padres que era libre y se había marchado voluntariamente, ellos junto a su prima Noelia (que lo dejó todo para ayudar a su familia a encontrarla y recuperarla), jamás dejaron de buscarla y de querer traerla de vuelta a casa.

«Nosotros éramos los únicos poseedores de la verdad. Nosotros y una serie de chicas, que él llamaba «iniciadas», repartidas por todo el mundo, que él debía reclutar y que serían sus futuras esposas. Todas eran niñas, menores de edad, no le interesaban las mayores porque no se podían moldear».

El libro alterna capítulos narrados en primera persona por Patricia Aguilar, con capítulos en los que el lector comparte la angustia de la familia en su lucha para lograr desenmascarar al tipo que les había arrancado a Patricia y la había transformado en un ser sin voluntad propia, dependiente y temerosa de sus reacciones violentas e imprevisibles.

«Es difícil no ceder al chantaje, no enviar dinero a tu hija cuando no sabes si tiene algo que llevarse a la boca o si está durmiendo en la calle. Es complicado callar la conciencia de padre para hacer lo correcto: no alimentar al vampiro que se alimenta de tu hija. Pero no se puede colaborar con las personas que han hecho que suceda esto. Si ella necesita medicinas, las tendrá. Si quiere volver, pondrá un billete de avión a su disposición. Pero si envía dinero en metálico…, no será para ella».

Steven Manrique era seguidor de varias doctrinas religiosas y filosóficas, entre las que predominaba la Gnosis. Un conjunto de corrientes sincréticas filosófico-religiosas que llegaron a mimetizarse con el cristianismo en los tres primeros siglos de nuestra era, convirtiéndose finalmente en un pensamiento declarado herético después de una etapa de cierto prestigio entre los intelectuales cristianos, que resurgió a mediados de los años cincuenta del siglo XX de la mano del colombiano Víctor M. Gómez.

En España hay varias asociaciones seguidoras de esta doctrina registradas en el Ministerio de Justicia, es decir, son legales, a pesar de que hay quien dice que es una mezcla de teorías pseudorreligiosas, sexuales, anticientíficas, expresadas en un lenguaje pomposo y que suelen obligar a sus adeptos a romper con su vida anterior y mantener en secreto sus prácticas.

Vanesa Lozano (Pozoblanco, Córdoba. 1989) es periodista de sucesos e investigación. Tras pasar por Diario Córdoba y Cadena Cope, trabajó en la revista Interviú y actualmente forma parte de El Periódico de Catalunya. Colabora en varios programas de televisión, como La Mañana de TVE y Ya es mediodía, en Telecinco. Hágase tu voluntad es su primer libro.