Juan Carlos Girauta somete a la ‘perversa’ Mónica López (TVE) al mayor desprecio imaginable

No sabe Mónica López en el huracán real en el que se ha metido.

Ella, experta en borrascas, está viviendo una sucesión de ellas desde que aceptó saltar de la tranquilidad de las isobaras a meterse en camisas de once varas que es lo que suele tener la política.

Y, claro está, cuando se busca el aplauso de los jefes intentando acorralar a alguien de VOX o del PP, al final la jugada puede salir rana y el chorreo a recibir por varias vías resulta imparable.

El último ejemplo es Juan Carlos Girauta. El ex de Ciudadanos mete un repaso en toda regla a la presentadora de TVE por su ataque en forma de pregunta a la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo:

Me llega una píldora de vídeo de un programa de La 1 de TVE. Desde que hay plataformas veo poca tele, y nunca la pública. Es una forma de olvidar como otra cualquiera. Olvidar que pago por ella, que la han colonizado y que sigue abierta. Toda la vileza del momento político español cabe en la pregunta de una presentadora cuyo nombre no me molestaré en buscar porque ella no interesa; interesa la formidable abyección política desplegada por el sanchismo.

A Girauta le llama la atención la actitud de la propia periodista de TVE:

Saboreémoslo antes de llegar. De entrada, sorprende la placidez de la periodista. Porque una cosa es estar tranquilo y otra es vivir en un duermevela. El excesivo sosiego, la calma que alarma, la que linda con la sedación autoinducida, es un rasgo inveterado de los informativos del ente en sí. Más propio de la radio que de la tele, debo decir, pues la conciencia de no estar siendo visto puede contribuir al dejarse ir. Aquí vendría lo de los grandes profesionales que no se merecen lo que sucede, etc. Vale, grandes profesionales. Como los del resto de cadenas nacionales. Más reposados por la falta de tensión propia de una empresa que puede perder dinero sine die, pero igual de profesionales. ¿O no? Como si la tele pública de cada día y de cada hora, con sus infinitas añagazas y manipulaciones, que pagamos usted y yo, no la hicieran esos grandes profesionales; como si la hiciera toda Iván Redondo ataviado con distintos disfraces, en plan Mortadelo.