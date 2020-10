Bertrand Ndongo (VOX) zahiere a Irene Montero por dar lecciones a las mujeres: «Me tiro al jefe y, me pone de Ministra»

Para Irene Montero, ministra de Igualdad, ser una mujer «para una persona que es feminista» significa «más riesgo de pobreza, más riesgo de exclusión social, más riesgo de sufrir violencias, más riesgo de cobrar menos por el mismo trabajo, más riesgo de asumir todos los cuidados, más riesgo de no poder desarrollar plenamente sus proyectos vitales porque tiene que dedicarse a otras tareas de las que los hombres no se hacen cargo, desgraciadamente, en igualdad de condiciones».

Así expone en un vídeo publicado en su perfil de Twitter en el que asegura «ser feminista» significa saber que «una sociedad feminista» es una sociedad «mejor» para las mujeres y «también» para los hombres.

De esta forma, la ministra de Podemos presenta a la mujer como un ser débil e indefenso que irremediablemente necesita ayuda en esta sociedad. En dicho vídeo se dirige a las mujeres de VOX y les pregunta: «¿Qué significa para ustedes ser mujer, porque como dicen que la ‘ideología de género’ es un invento «socialcomunista», me pregunto qué es para ustedes ser mujer?».

«¿Cómo se explican ustedes que haya muchas más mujeres en riesgo de pobreza que los hombres?, ¿cómo se explican ustedes la brecha retributiva?, ¿cómo se explican ustedes la violencia machista?», continúa Montero preguntando. «Porque para las mujeres, en España y en el mundo ser mujer es lo que yo le he dicho«, sentencia la titular de Igualdad.

El de VOX relata la historia de su madre, todo un ejemplo a seguir

Esta recital de improperios quedó al descubierto cuando el simpatizante de VOX, Bertrand Ndongo, respondió a la ministra con un tremendo ‘zasca’. «Me tiro al jefe, le doy unos cuantos hijos, me caso con él y, me pone de Ministra. Hoy me creo un ejemplo para las mujeres«, comenta el de VOX en la publicación de Montero.

Además, Ndongo ha explicado la historia de su madre, una mujer con todas las letras que nada tiene que ver con el ser inerme que nos presenta la mujer de Pablo Iglesias: «Mi madre se separó por no querer la poligamia, le quitaron a sus hijos y, años después de la muerte de su ex marido, recuperó a sus 4 hijos que acabó criando sola, sin ningún sueldo ni subvención ni enchufe».

Ella se separó por no querer la poligamia, le quitaron a sus hijos y, años después de la muerte de su ex marido, recuperó a sus 4 hijos que acabó criando sola, sin ningún sueldo ni subvención ni enchufe, na de na. — Bertrand Ndongo (@bertrandmyd) October 7, 2020

Como siempre, Montero habla en nombre de todas las mujeres en base a su ideología, y claro que, si eres mujer y no piensas igual eres una ‘facha’.