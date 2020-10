Carlos Herrera, amenazado en redes sociales por un podemita: «Cuidadín con tus hijos, Herrerita»

Se ha cansado Carlos Herrera y lo ha denunciado públicamente en redes sociales.

Un usuario de Facebook, que responde al nombre de Jacobo Camacho Castro y que luce una bandera republicana en la foto de su perfil, le amenazó acordándose de sus hijos.

«¿Qué hago con esto?», se preguntaba Herrera, mencionado a los perfiles oficiales de la Policía y de la Guardia Civil. Y adjuntaba el comentario que le había dejado el tal Camacho Castro, que en su perfil de Facebook luce una foto del logo de Unidas Podemos.

Amenazaba el podemita, en un texto plagado de faltas de ortografía.

Después de que el locutor de ‘Herrera en COPE’ haya denunciado lo sucedido, su perfil se ha llenado de mensajes de solidaridad y apoyo por parte de otros muchos usuarios:

Mejor no voy ha decir lo que haría yo Eso es una Amenaza en toda regla Todo mi apoyo para Vd y para su Familia 🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸

Con ese careto, yo no me Preocuparía. Es un tonto sin ducha. pic.twitter.com/W2KSoqPVQ8

Madre mia ! Que personajes Por favor denuncia y no cambies Los que defendéis la opinión libre padecisteis en el pasado y ahora esto Lo lamento por que pertenecen a nuestra misma especie

— Jon Two 🎧 (@JonTwoDj) October 9, 2020

Ahí tiene otro perfil del sujeto. En otro indica su teléfono, si lo necesita se lo envío por DM, crei que no procede en TL. Saludos. pic.twitter.com/0Z2aeaEhaU

Denunciar. Mal está que te amenacen a ti (no lo justifico ni lo justificaré jamás), pero que lo hagan con tu familia… (ponte que me caes mal, pues tus hijas no tienen la culpa, hay que dejarlas totalmente al margen).

— Kek75 (@Kek752) October 9, 2020