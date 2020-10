Alfonso Ussía: «Romance del moño remoño»

– Bautista, dígale al chófer

que me espere unos momentos.

Tengo que amañarme el moño

para acudir al Congreso-.

– ¿Desea mi ayuda, don Pablo?-;

-no, yo sólo me lo arreglo-.

Estaba aquella mañana

el moño duro y tremendo,

como una bola de tenis

o una pelota de béisbol.

En su interior habitaban

compartiendo apartamento

moscas, mosquitos, arañas

y toda suerte de insectos

amigos de los espacios

con los nutrientes grasientos.

-Bautista, dígale al chófer

que tardaré algo de tiempo

porque mi moño remoño

está demasiado espeso-.

-¿Desea mi ayuda, señor?-;

– no, yo sólo me lo arreglo-.

El moño se resistía

con intrépido denuedo.

Cuando se ataba la goma

la goma, falta de celo,

se desataba y caía

a las baldosas del suelo.

-Bautista, tráigame el Cúter

que con mis manos, no puedo.

y por si el cúter me falla

la “Black and Déker” que tengo

en la esquina de la izquierda

ahí abajo, en el trastero

que me compraron antaño

Errejón o Monedero

el día de mi Onomástica

que comparto con mi Pedro.

–Señor Vicepresidente:

¿Me aceptaría un consejo?-;

– Si el consejo no es fascista

mi buen Bautista, lo acepto.

Quítese toda la ropa.

desnúdese por completo

deje que el pelo del moño

se expanda y descienda, suelto,

sobre su atlética espalda

sin cautelas ni complejos.

Cuando se encuentre en pelotas-

y perdón por el exceso

de confianza en la forma

de expresarme, que lamento-,

introdúzcase en la ducha

abra los grifos sin miedo

y conseguido el buen tono

del chorro, moje el cabello.

Presione bien el envase

del champú, y con los dedos,

después de ubicar el líquido

en la selva de sus pelos

haga espuma con sus manos

y colóquese en el centro

y así, manténgase un rato

bajo el líquido elemento.

Aproveche la ocasión

para enjabonar su cuerpo

que lleva meses sin agua

que lleva meses sediento.

Y al abandonar la ducha

ya limpio y libre el cabello

se hará su moño remoño

fácilmente, en un momento.

Un moño libre de orugas

un moño redondo, higiénico

que al verlo me hará gritar

con entusiasmo cimero:

¡Viva el Vicepresidente!

¡Dandy, pincel, caramelo!

¡Qué limpio va mi señor

a la sesión del Congreso!

-Pero Bautista, es fascista

eso de lavarse el pelo.

-Señor , con sinceridad

y con todo mi respeto

le recuerdo que a Fidel

cada día un peluquero

le lavaba pelo y barba

y le cortaba con celo

los pelos de las orejas

y esos pelillos groseros

que surgen de la nariz

en entrambos agujeros-.

–Bautista, me has convencido.

Me ducharé en un momento.

Díle al chófer que me espere

y que voy a ir al Congreso

a demostrarle a la Olona

o a mis queridos peperos

que con mi moño remoño

más brillante que un lucero

no hay huevos para llevarme

hasta el Tribunal Supremo.

-Y se lavó cuerpo y moño

y aquí termina este cuento.