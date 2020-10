‘Esto’ es lo que se sienta con García Ferreras en la mesa de laSexta: «¡Su puta España!»

Antonio Maestre, el cada vez más habitual en las tertulias de Antonio García Ferreras, ha escrito un explosivo artículo en su blog de laSexta donde arremete contra la manifestación en la que miles de españoles se lanzaron a la calle para celebrar el Día de la Hispanidad.

«La España que ensordece y azota», asegura el tertuliano, que como decimos, cada día está más presente en ‘Al rojo vivo‘, donde repite.

Y añade: «La bandera es para ellos un garrote con el que subyugar al débil. Así les enseñaron a amar a España, en contra de la mitad de los españoles»…

Maestre se pone muy nervioso con todos aquellos que este 12 de octubre de 2020 se manifestaron luciendo enseñas y banderas de su país.

El patriota del 12 de octubre, de banderas en muñecas y mascarillas solo concibe la patria como una expresión contaminante que se entromete en el espacio ajeno, su modo de celebrar es tóxico e invasivo. ¡Que viva España!, pues claro que sí, decía Francisco Umbral: «Pero para que viva España, y viva en paz, lo primero que hace falta es que usted no me dé la paliza con el transistor de Escobar metido en mi plato de sopa». Porque ese es el espíritu del patriotero, no conciben su emoción de forma íntima y respetuosamente. Su único modo de expresarse es agrediendo con la palabra y el simbolismo a su adversario. Ahora les ha dado por gritarnos al oído ¡Viva el rey! Y no saben el daño que le están haciendo.

La bandera de estos patriotas es quizás la que impulsó a Braulio Ortiz Poole a escribir los versos del desamparo ante la España que cuesta decirse, aquella que niega la leche a sus bastardos. Porque eso somos, hijos de un vientre que nos repudió para azotarnos con el cordón umbilical que nos aleja de su idea de España. Sí, su puta España.