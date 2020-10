Un famoso diario alemán echa por tierra la propaganda de Sánchez: «España ha perdido el control»

La prensa internacional vuelve a denunciar la nefasta gestión sanitaria del Gobierno del PSOE y Podemos.

El famoso diario alemán, Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), se mostró muy duro ante los desaciertos de Pedro Sánchez, sus socios de la extrema izquierda y hasta de sus polémicos ‘técnicos’.

El medio de comunicación publicó un artículo titulado: “España ha perdido el control», a través del que el corresponsal del medio alemán en Madrid, Hans-Christian Roessler, describe la delicada situación en la que se encuentra el país.

El texto critica que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en julio que la pandemia estaba controlada al mismo tiempo que seguían notificando miles de contagios y muertes diarias.

Unos datos que son muchos peores de los oficialmente anunciados. Desde el ‘Financial Times’ ya advirtieron del “sinsentido” de las cifras publicadas desde el Ministerio de Salvador Illa.

El diario alemán agrega que, durante los meses de verano, el gobierno central y regional «perdió un tiempo valioso» dando una mayor importancia a la recuperación económica que al control de la pandemia.

«Especialmente en las costas se quería salvar la economía con la temporada de verano», sentenció Hans-Christian Roessler.

También critica la frentismo de la clase política y la falta de liderazgo «el liderazgo no está a la altura de la crisis». Y continúa reprochando al Gobierno que sigan luchando «contra la derecha como si la campaña electoral aún no hubiera terminado».

Otros ‘repasos’ internacionales a Sánchez

En junio se pudo observar cómo los medios extranjeros son muy críticos con el Gobierno PSOE-Podemos por su nefasta gestión de la crisis sanitaria del coronavirus.

Una tendencia que, lejos de ser puntual, sigue avanzando ante los desaciertos de Pedro Sánchez y su equipo.

Los reproches por el cúmulo de errores, contradicciones, falta de transparencia y de credibilidad proviene de medios tan reconocidos como The New York Times, The Guardian, CNN, Le Monde, Bild, Der Spiegel, La Repubblica, entre otros tantos.

‘Financial Times’

Sin embargo, uno de los que más fuerte ha golpeado ha sido el diario británico Financial Times.

El diario tildó de “sinsentido” a los “datos defectuosos» de fallecidos por el coronavirus que ofrece el Gobierno y de los que insólitamente presume Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados.

Los medios internacionales no están ‘comprando’ la imagen que Pedro Sánchez quiere vender y que no se ajusta a la realidad.

En las últimas semanas, el reconocido diario sumó una entrevista a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, donde se adelantaba el plan autoritario del Gobierno para imponer “un modelo único de pensamiento”.

‘New York Times’

El diario norteamericano The New York Times, uno de los más longevos y leídos del mundo. En la portada digital del 7 de abril, publicó un reportaje titulado ‘La crisis del coronavirus en España se aceleró por falta de atención a las advertencias’.

En el texto, el periódico progresista estadounidense criticaba que la epidemia española se hubiese convertido en un «doloroso ejemplo» de cómo existía la tendencia entre algunos gobiernos a «ignorar las experiencias de países donde el virus ya ha atacado».

En el texto, explican que las autoridades españolas «trataron inicialmente el virus como una amenaza externa, en lugar de considerar que su país podría ser el próximo en caer».

‘The Guardian’

El mismo día que The New York Times publicaba el artículo, The Guardian publicaba un texto titulado ‘¿Cómo dio España una respuesta tan equivocada al coronavirus?’.

El diario británico, con una línea editorial de centro-izquierda, subrayaba cómo Francia, Suiza, Austria y Eslovenia, todos ellos países fronterizos con Italia, foco de propagación en Europa, lo llevaban «mucho mejor».

«El 8 de marzo, justo una semana antes de que el país fuese cerrado, tuvieron lugar eventos deportivos, congresos de partidos políticos y manifestaciones masivas para celebrar el Día Internacional de la Mujer», resalta el artículo.

El corresponsal de The Guardian añadía que el Gobierno español «reaccionó tarde y torpemente». Y sentenciaba: «Al país le faltaba equipamiento básico», en referencia a respiradores o ropa protectora para los sanitarios.

‘CNN’

El pasado 28 de abril Pedro Sánchez alardeó de que España era el quinto país que más test ha realizado en todo el mundo y citó un informe de la Universidad Johns Hopkins.

A pesar de que el líder del PSOE intentó con un ‘bulo’ tapar el tropezón que registró en la OCDE (donde ofreció datos manipulados para situarse entre los principales países que realizaban test diagnósticos), la CNN lo dejó en evidencia.

Una periodista de la CNN preguntó al presidente por el estudio, concretamente, dónde podía consultarse. «Los números están ahí», se limitó a responder Sánchez.

Esto provoco que el medio estadounidense publicara un artículo titulado: ‘El presidente de España, Pedro Sánchez, dijo que los rankings de la Universidad Johns Hopkins mostraron que España era la quinta en el mundo en tasas de evaluación. Pero esas clasificaciones internacionales parecen no existir’.

«No hemos podido localizar el informe», respondieron desde la Universidad Johns Hopkins a la petición de la CNN.