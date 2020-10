El ‘mongol’ de laSexta, Edu Galán, suelta un festival de improperios contra Corcuera después de sufrir un amago de infarto

El momento que se vivió en la mañana de este 15 de octubre de 2020 en ‘Espejo Público’ conmocionó a todo el mundo mientras Susanna Griso entrevistaba a José Luis Corcuera.

El exministro socialista estaba siendo muy crítico con la gestión del Gobierno actual cuando, de pronto, pegó un gran sobresalto sobre su silla e inmediatamente se llevó la mano al corazón.

Rápidamente, la presentadora le preguntó -muy asustada- si había sentido un amago de infarto a lo que Corcuera respondió, visiblemente afectado, que le había dado una descarga el desfibrilador que lleva en su corazón: «Tenemos que dejarlo…», pidió el que fuera ministro del Interior. Susanna Griso interrumpió entonces la entrevista: «Lo paramos, lo paramos, vamos a dejarlo aquí. Descanse, llamamos a los servicios médicos».

Lo que evidentemente podría haberse convertido en un episodio trágico, afortunadamente quedó en un susto ya que según ha informado la cadena, el ministro se encuentra en buen estado.

Sin embargo, y aunque parezca evidente que este tipo de episodios nada agradables deberían estar exentos de cualquier tipo de mofa, chascarillo o comentario inapropiado tratando de hacer ‘gracia’, hay algunos que demuestran su falta de humanidad, burlándose de un suceso así.

Es el caso de Edu Galán, uno de los creadores de la revista satírica Mongolia y colaborador de laSexta. Después de que ocurriera este episodio, el ‘cómico’ ha comentado en su cuenta de Twitter lo sucedido: «Mecagunmimadre Corcuera en Griso. Le salta el desfibrilador, convulsiona y quiere terminar de soltar fachuneces antes de que lo atienda un médico. DEMASIAO».

Para luego añadir que «el chungo de Corcuera, no se detiene en rajar del gobierno. Mejor darle al gobierno comunista que un médico», ha añadido.

Y para finalizar ha respondido a un comentario de su mensaje soltando que Corcuera «era igual de bazofia prevejez y precardiopatías».

Rápidamente sus mensajes se han llenado de críticas por la falta de respeto ante lo que podría haber acabado en un disgusto en pleno directo.

Completamente inapropiado y fuera de lugar.

Si fuera tu abuelo no se yo si dirías lo mismo

Un poco de respeto . No sabemos lo que le ha pasado . Creo que tendrías que borrar el tuit .

Lo siento, pero no me gusta nada lo k has escrito, totalmente fuera de lugar.

— Concha Morales (@ConchaN2006) October 15, 2020