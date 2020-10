Entrevista exclusiva a Ramón Pérez Maura: «Los fichajes y contenidos de ABC ya no los decide el director sino el consejero delegado»

Ramón Pérez Maura se ha despedido este 16 de octubre de 2020 de la centenaria cabecera en la que llevaba trabajando desde 1989.

El adjunto al director y columnista de ABC conversa en exclusiva con ‘El Quilombo’ de Periodista Digital para explicar las razones que le llevaron a tomar esta decisión.

La revolución planteada por Luis Enríquez, CEO de Vocento, y la llegada del nuevo director, Julián Quirós, en sustitución de Bieito Rubido, provocó la salida de las históricas hermanas Luca de Tena del Consejo de Administración —aunque siguen siendo accionistas— y la desaparición del apellido del fundador del ABC de la mancheta del diario, algo que ha sido determinante para Pérez Maura a la hora de decidir marcharse de ABC.

Las razones por las que he dejado ABC / The reasons why I’ve left ABC pic.twitter.com/GYTb128Gfn — Ramón Pérez-Maura (@PerezMaura) October 16, 2020

«Yo no estoy seguro que es un periódico transversal, pero me lo temo. La transversalidad me parece como la transexualidad, un poco confusa»

«¿Si era El Mundo el periódico al que querían imitar? Bueno, es el periódico desde donde se han venido sucediendo la casi totalidad de fichajes que ha hecho ABC desde la llegada de Enríquez. El director de ABC dejó de ser la persona que decidía los fichajes de los columnistas para empezar a serlo el consejero delegado»

«El nombre de la familia Luca de Tena en la mancheta de ABC simbolizaba la continuidad y la coherencia. Esa familia se ha jugado su vida profesional y su patrimonio por sacar un periódico coherente con los principios de ABC»

«Mi salida no tiene nada que ver con el nuevo director (Julián Quirós) sino con el consejero delegado (Luis Enríquez) que es ahora quien decide los contenidos y las incorporaciones del periódico»