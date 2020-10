El libelo de Dina Bousselham, enloquecido contra Vallés, Griso y Ferreras: «¡Cloaca, explotadores!»

El panfleto que dirige Dina Bousselham sigue su acoso y derribo contra los medios de comunicación privados por la misma lógica que Podemos no puede controlarlos (aún) ni dictarles su argumentario.

Así están las cosas que, no contentos con la condescendencia con la que se suele tratar al partido morado y a sus líderes en cadenas como laSexta, ‘La última hora‘ se ha sacado una especie de documental donde arremeten contra el grupo Atresmedia.

Aviesamente, el ‘reportaje’ se cuida mucho de llamar a Atresmedia «explotadores» pero lo dan a entender al destapar sus relaciones con empresas que tienen por norma emplear a falsos autónomos, como Glovo.

En el documental se critica que este grupo de comunicación «ha invertido más de 50 millones de euros en empresas como Glovo» u otro tipo de start-ups. «El negocio de la explotación 2.0», añaden.

Pero sin embargo, lo que más molesta al libelo de Bousselham son los periodistas que trabajan en el grupo, sobre todo los que les dan caña.

Especialmente en el punto de mira tienen a Eduardo Inda, del que lamentan que sea habitual en las tertulias televisivas de la cadena.

A García Ferreras, del que dicen que es «buque insignia del progresismo» de Atresmedia, le afean tanto que cuente con Inda como sus relaciones con Florentino Pérez. Basta recordar la fenomenal bronca que le montó un día Iglesias en ‘Al rojo vivo’ en pleno directo.

De sus tiempos como director del diario Marca data la relación de amistad de Inda con el buque insignia del progresismo de Atresmedia, el director de La Sexta, Antonio García Ferreras, que por aquel entonces era director de comunicación del Real Madrid de Florentino Pérez. Ferreras nunca ha ocultado sus buenas relaciones con el presidente del Real Madrid: “Yo no me llevo bien con Florentino Pérez, me llevo muy bien con Florentino Pérez. Es una persona por descubrir y con él que he aprendido muchísimo”