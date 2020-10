La moción de VOX divide a la derecha mediática: Marhuenda le pide a Casado que se abstenga y Losantos que la apoye: «Vota no si te atreves»

La moción de VOX no solo retratará al PP de Pablo Casado sino también a los medios del centroderecha.

Desde la fulminación de Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Federico Jiménez Losantos lleva tiempo lanzando duros ataques a la dirección de Génova, en especial, a Teodoro García Egea, al que ha llamado ‘merluzo’ por sus posiciones tibias ante la izquierda.

«Si Casado vota lo mismo que el PSOE, se convertirá en una segunda Inés, aspirante a fregatriz del palacio de la Moncloa-Galapagar. Y si se abstiene, que barrunto que es lo que hará para escapar de la presión y de sus fantasmas, quedará como si no quedará, sentará plaza de sin asiento, dejará un partido para el vertedero de Valdemingómez, ya inencontrable», escribía este 18 de octubre de 2020 en Libertad Digital.

En su editorial de este 20 de octubre de 2020 en ‘La Mañana de Federico’ en esRadio, Losantos no ha dejado de mencionar ‘ese espacio del centro y la razón’ (crítica velada al diario de Planeta, dueña de laSexta) refiriéndose al centrismo que tanto le desespera.

MARHUENDA LE PIDE QUE SE ABSTENGA

Si este 19 de octubre de 2020 La Razón sacaba una encuesta para tranquilizar a Pablo Casado ante la moción de censura de VOX, este 20 de octubre de 2020 ya directamente le pide que se abstenga.

Es la posición editorial del diario de Paco Marhuenda, que entiende que es un ‘movimiento tacticista’, y que este 20 de octubre de 2020 en portada informa que el PP votará ‘no’ a la moción de VOX.

El diario de Planeta respeta la posición de VOX pero entiende que:

«Hay motivos sobrados para reclamar la censura de un presidente como Pedro Sánchez, que, apoyado en una exigua mayoría parlamentaria, no tiene el menor empacho en romper los consensos de la Transición, pero, ya decimos, no es la cuestión primordial. A nuestro juicio, nada vincula al Partido Popular ni a su líder, Pablo Casado, con la decisión de VOX, partido completamente autónomo, por más que coincida en muchos puntos, pero no en todos, ni mucho menos, con el ideario que representa la formación conservadora»