New Yorker suspende al periodista Jeffrey Toobin por masturbarse durante una llamada de Zoom: «Cometí un error estúpido»

La revista estadounidense The New Yorker suspendió a uno de sus reporteros más veteranos, Jeffrey Toobin, tras exponer sus genitales durante una llamada grupal en Zoom con sus colegas del medio y varios empleados de la radio WNYC.

El hecho ocurrió a principios del mes de octubre.

De acuerdo con el medio, dos de los participantes de aquella videollamada afirmaron, bajo condición de anonimato, que durante esa reunión virtual vieron a Toobin masturbarse.

Ambas fuentes indicaron, por separado, que parecía que Toobin estaba en otra videollamada y que en un momento dado bajó la cámara y mostró que estaba tocándose los genitales. Luego, el periodista abandonó la llamada y momentos después se conectó otra vez, aparentemente sin darse cuenta de lo que sus colegas llegaron a ver.

Toobin expresó a través de un comunicado publicado este lunes 19 de octubre:

Cometí un error vergonzosamente estúpido, creyendo que estaba fuera de cámara. Pido disculpas a mi esposa, familia, amigos y compañeros de trabajo.

Según pudo establecer el medio estadounidense Vice, los periodistas participaban de un ejercicio de simulación de las elecciones en EEUU en el que cada uno cumplía un rol especial. En la llamada estaban varios de los periodistas más importantes de la revista, como Jane Mayer, Evan Osnos, Jelani Cobb, Masha Gessen y Dexter Filkins, entre otros.

Creí que no era visible en Zoom. Pensé que nadie en la llamada de Zoom podía verme. Pensé que había silenciado el video de Zoom «, agregó.

Natalie Raabe, portavoz de New Yorker, expresó: “Jeffrey Toobin ha sido suspendido mientras investigamos el asunto”.

Toobin, quien también trabaja en CNN, pidió a la cadena una licencia para ausentarse.

“Jeff Toobin ha pedido un tiempo libre mientras se ocupa de un problema personal, que le hemos concedido”, dijo CNN en un comunicado.

Por otro lado, el editor jefe de New Yorker, David Remnick, envió un comunicado a los empleados de la revista:

Queridos: Como habrán leído en varios informes de noticias hoy, uno de nuestros escritores, Jeff Toobin, fue suspendido después de un incidente en una llamada de Zoom la semana pasada. Tengan la seguridad de que nos tomamos estos asuntos muy en serio y lo estamos investigando. Lo mejor, David.

Toobin, de 60 años, ha sido escritor durante más de 20 años y se unió a CNN en 2002. Es autor de varios libros, el más reciente “True Crimes and Misdemeanors: The Investigation of Donald Trump”, publicado en agosto. Sus otros trabajos incluyen “La carrera de su vida: El pueblo contra OJ Simpson” y “Los nueve: Dentro del mundo secreto de la Corte Suprema”.

Cabe destacar que, durante la pandemia de coronavirus situaciones similares se han presentado en distintas partes del mundo, personajes de alto perfil que durante llamadas de trabajo por Zoom olvidan apagar la cámara o el micrófono y viven situaciones bochornosas, que en algunos casos le han costado su puesto de trabajo.