Javier Vilalta: «Me casé siendo heterosexual y descubrí que era gay después»

El abogado valenciano Javier Vilalta, condenado a indemnizar con 3.000 euros a su exmujer por «ocultar deliberadamente» -según expone el texto legal- su condición homosexual durante los años que duró su noviazgo y posterior matrimonio, asegura esta «muy impactado e indignado porque la sentencia vulnera los derechos humanos y constitucionales» y es una «treta del derecho, un anacronismo» que está «basado en un artículo obsoleto, anterior a la Ley del Divorcio, cuando yo llevo ya diez años divorciado».

Bajo el punto de vista de Vilalta, que reconoce abiertamente que se casó «siendo heterosexual» y se descubrió con el paso del tiempo, se trata de una «terrible sentencia moral» que no debería producirse «en un país democrático» y que deja al descubierto el desequilibrio existente entre la justicia y la sociedad española actual. Por todo ello, ha anunciado que recurrirá -e irá «más allá»- la resolución del juzgado de primera instancia número 9 de Valencia emitida el lunes 19 de octubre de 2020 -le obliga a pagar 1.000 euros a su expareja por cada año en calidad de marido y mujer y declara la nulidad del enlace- que, por otro lado, «obvia completamente la bisexualidad y me declara abiertamente gay», cuando eso únicamente «me atañe a mí» y «solo años después de mi matrimonio, me enamoré de una persona de mi mismo sexo».

Condenado por engañar a su ex. Javier Vilalta reacciona ante la sentencia que le condena a pagar 3000€ a su exmujer. 📲 #EstáPasando323

📡 DIRECTO https://t.co/Cnw7Ol5lQX@EstaPasandoTm pic.twitter.com/ktCCaOdjQJ — Telemadrid (@telemadrid) October 21, 2020